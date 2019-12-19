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МИНАМИНО: «Хотел играть в Англии, но не думал, что перейду в Ливерпуль»

Японский хавбек доволен переходом в состав «красных»

  • 19.12.2019 11:34
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МИНАМИНО: «Хотел играть в Англии, но не думал, что перейду в Ливерпуль»
© ФК Ливерпуль. Такуми Минамино
Новичок «Ливерпуля» Такуми Минамино прокомментировал свой переход в английский клуб из «Зальцбурга».
 
«Стать игроком «Ливерпуля» - это моя мечта. Я очень рад, что этот момент настал. Моей целью было играть в АПЛ. Это лучшая лига мира. Я думал, что смогу однажды выступать в Англии, если мой прогресс будет идти по плану. Но я никогда не думал, что смогу играть именно за «Ливерпуль». Я счастлив.
 
«Ливерпуль» демонстрирует футбол высочайшего уровня. Когда мы с ними играли, то сразу почувствовали, что это победитель Лиги чемпионов. Моя цель - выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля», а также делать вклад в игру команды», - сказал Минамино.
 
Минамино прошел медосмотр и согласовал контракт с «Ливерпулем». Английская пресса отмечает, что за 24-летнего японца «красные» заплатят 9,5 млн евро.
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Источник — ФК Ливерпуль

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