МИНАМИНО: «Хотел играть в Англии, но не думал, что перейду в Ливерпуль»

«Стать игроком «Ливерпуля» - это моя мечта. Я очень рад, что этот момент настал. Моей целью было играть в АПЛ. Это лучшая лига мира. Я думал, что смогу однажды выступать в Англии, если мой прогресс будет идти по плану. Но я никогда не думал, что смогу играть именно за «Ливерпуль». Я счастлив.

«Ливерпуль» демонстрирует футбол высочайшего уровня. Когда мы с ними играли, то сразу почувствовали, что это победитель Лиги чемпионов. Моя цель - выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля», а также делать вклад в игру команды», - сказал Минамино.

Минамино прошел медосмотр и согласовал контракт с «Ливерпулем». Английская пресса отмечает, что за 24-летнего японца «красные» заплатят 9,5 млн евро.