ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Минамино

«Ливерпуль» представил вингера «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино. Английский клуб договорился о трансфере футболиста. Минамино официально станет игроком английского клуба 1 января.
Минамино прошел медосмотр и согласовал контракт с «Ливерпулем». Английская пресса отмечает, что за 24-летнего японца «красные» заплатят 9,5 млн евро.
В текущем сезоне Такуми провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.
В активе Минамино 22 матча в составе национальной сборной Японии, где он забил 11 мячей.
Источник — ФК Ливерпуль
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