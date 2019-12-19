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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Минамино

Английский клуб приобрел полузащитника у «Зальцбурга»

  • 19.12.2019 10:49
  • 2740 просмотров
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Минамино
© ФК Ливерпуль. Такуми Минамино
«Ливерпуль» представил вингера «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино. Английский клуб договорился о трансфере футболиста. Минамино официально станет игроком английского клуба 1 января.
 
Минамино прошел медосмотр и согласовал контракт с «Ливерпулем». Английская пресса отмечает, что за 24-летнего японца «красные» заплатят 9,5 млн евро.
 
В текущем сезоне Такуми провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.

В активе Минамино 22 матча в составе национальной сборной Японии, где он забил 11 мячей.

 

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Источник — ФК Ливерпуль

(4 голоса)

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Комментарии
    lazalex76
    lazalex76, 19.12.2019 12:17
    0
    Вот что значит хорошая селекция!
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 19.12.2019 11:46
    0
    Смотрел несколько матчей Зальцбурга в ЛЧ, там вся линия нападения играет в стиле Ливера - хаотичные движения, запутывание сопа. Японец очень здорово работает на поле и должен вписаться в схемы Клоппа. Тем более, за такие копейки!
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 19.12.2019 11:41
    0
    Не видел его ни разу. Но зная японцев - это энергичный ,с хорошей физухой и быстрый . Еще и статистика хорошая. И не звёздный, что не мало важно. Игрок для Клоппа ,одним словом.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.12.2019 11:23
    0
    russol30, 19.12.2019 11:13
    Красавчик, удачі в Ліверпулі, за 9 лямів всього, при Клоппі через два роки буде 30+ стоїти
    А в Динамо если бы пришел, то через 2 года ушел бы свободным агентом)))
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.12.2019 11:13
    0
    Красавчик, удачі в Ліверпулі, за 9 лямів всього, при Клоппі через два роки буде 30+ стоїти
    Ссылка
    lazalex76
    lazalex76, 19.12.2019 12:17
    0
    Вот что значит хорошая селекция!
    Ссылка
    nabooo
      nabooo, 19.12.2019 11:46
    0
    Смотрел несколько матчей Зальцбурга в ЛЧ, там вся линия нападения играет в стиле Ливера - хаотичные движения, запутывание сопа. Японец очень здорово работает на поле и должен вписаться в схемы Клоппа. Тем более, за такие копейки!
    Ссылка
    nomah2
      nomah2, 19.12.2019 11:41
    0
    Не видел его ни разу. Но зная японцев - это энергичный ,с хорошей физухой и быстрый . Еще и статистика хорошая. И не звёздный, что не мало важно. Игрок для Клоппа ,одним словом.
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 19.12.2019 11:23
    0
    russol30, 19.12.2019 11:13
    Красавчик, удачі в Ліверпулі, за 9 лямів всього, при Клоппі через два роки буде 30+ стоїти
    А в Динамо если бы пришел, то через 2 года ушел бы свободным агентом)))
    Ссылка
    russol30
      russol30, 19.12.2019 11:13
    0
    Красавчик, удачі в Ліверпулі, за 9 лямів всього, при Клоппі через два роки буде 30+ стоїти
    Ссылка
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