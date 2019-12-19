ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал Минамино

«Ливерпуль» представил вингера «Ред Булл Зальцбург» Такуми Минамино. Английский клуб договорился о трансфере футболиста. Минамино официально станет игроком английского клуба 1 января.

Минамино прошел медосмотр и согласовал контракт с «Ливерпулем». Английская пресса отмечает, что за 24-летнего японца «красные» заплатят 9,5 млн евро.

В текущем сезоне Такуми провел за «Зальцбург» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач.