САРРИ: «Гол Роналду невероятный, казалось, он висел в воздухе бесконечно»

Наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды над «Сампдорией» (2:1) в рамках 17-го тура Серии А.

В этом матче Криштиану Роналду забил эффектный мяч, высоко выпрыгнув и сыграв головой.

«Гол Дибалы был потрясающим, как и мяч забитый Роналду. Сложилось такое ощущение, что он висел в воздухе бесконечно.

Мы хорошо сыграли, провели отличный первый тайм. После перерыва действовали немного хаотично. Что касается тройки Роналду, Дибала и Игуаин, будут матчи, где все трое не выйдут на поле. Они могут устать. К тому же восстанавливаются после травм Аарон Рэмзи и Дуглас Коста. Им тоже нужно игровое время», - сказал Сарри.