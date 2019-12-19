Дом Семеду обокрали перед Эль Класико

За несколько часов до начала Эль Класико дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был обворован.
Сообщается, что 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с «Реалом».
Добавим, что кража со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о случившемся спустя 15 минут.
Ранее обворовывали и других футболистом, жертвами грабителей в разное время стали Альваро Мората, Хуакин и Зинедин Зидан. В октябре прошлого года Гражданская гвардия Испании ликвидировала преступную сеть, которая специализировалась на нападениях на дома футболистов, однако серия преступлений не прекратилась.
Источник — Marca
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