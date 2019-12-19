Войти или Зарегистрироваться

Дом Семеду обокрали перед Эль Класико

26-летний португалец в это время находился вместе с командой

  • 19.12.2019 09:44
  • 822 просмотра
  • 0 комментариев
Дом Семеду обокрали перед Эль Класико
© MARCA. Нелсон Семеду
За несколько часов до начала Эль Класико дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был обворован.
 
Сообщается, что 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с «Реалом».
 
Добавим, что кража со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о случившемся спустя 15 минут.
 
Ранее обворовывали и других футболистом, жертвами грабителей в разное время стали Альваро Мората, Хуакин и Зинедин Зидан. В октябре прошлого года Гражданская гвардия Испании ликвидировала преступную сеть, которая специализировалась на нападениях на дома футболистов, однако серия преступлений не прекратилась.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности