Дом Семеду обокрали перед Эль Класико

За несколько часов до начала Эль Класико дом защитника «Барселоны» Нелсона Семеду был обворован.

Сообщается, что 26-летний португалец в тот момент вместе с партнерами находился в отеле, где команда готовилась к предстоящей встрече с «Реалом».

Добавим, что кража со взломом произошла в 15:00 по киевскому времени, полиция узнала о случившемся спустя 15 минут.

Ранее обворовывали и других футболистом, жертвами грабителей в разное время стали Альваро Мората, Хуакин и Зинедин Зидан. В октябре прошлого года Гражданская гвардия Испании ликвидировала преступную сеть, которая специализировалась на нападениях на дома футболистов, однако серия преступлений не прекратилась.