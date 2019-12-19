Стали известны пары 1/2 финала Кубка английской лиги

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской Лиги.
Пары 1/2 финала
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Лестер» – «Астон Вилла»
Первые матчи пройдут на неделе, которая начнется шестого января, ответные – на неделе, которая стартует 28 января.
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Источник — BBC
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