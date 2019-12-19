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Стали известны пары 1/2 финала Кубка английской лиги

В полуфинале нас ожидает манчестерское дерби

  • 19.12.2019 08:35
  • 3821 просмотр
  • 1 комментарий
Стали известны пары 1/2 финала Кубка английской лиги
© ФК Манчестер Сити
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской Лиги.
 
Пары 1/2 финала
 
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
«Лестер» – «Астон Вилла»
 
Первые матчи пройдут на неделе, которая начнется шестого января, ответные – на неделе, которая стартует 28 января. 
 
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Источник — BBC

(8 голосов)

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Комментарии
    Artem !
    online
      Artem !, 19.12.2019 10:18
    +1
    Шанс для Лестера взять трофей.
    Ссылка
    Artem !
    online
      Artem !, 19.12.2019 10:18
    +1
    Шанс для Лестера взять трофей.
    Ссылка
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