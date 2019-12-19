ФОТО. Как проходили протесты во время Эль Класико

В среду, 18 декабря, в Барселоне состоялся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0).
В начале второго тайма игру ненадолго остановили, на поле с трибун полетели надувные желтые мячи. Это была акция протеста.
BREAKING: Pro-independence protesters stop the Clásico football match by throwing inflatable balls. pic.twitter.com/HxQ8S3zBip— Catalans for Yes 🎗 (@CatalansForYes) December 18, 2019
Но еще задолго до матча жители Каталонии вышли на улицы Барселоны с флагами и баннерами в поддержку независимости от Испании. Протесты продолжились и после начала матча, присутствовали также и столкновения с полицией.
Источник — Sport.ua
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