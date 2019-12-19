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ФОТО. Как проходили протесты во время Эль Класико

В Каталонии неспокойно

  • 19.12.2019 07:50
  • 3868 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Как проходили протесты во время Эль Класико
© Reuters
В среду, 18 декабря, в Барселоне состоялся перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом» (0:0).
 
В начале второго тайма игру ненадолго остановили, на поле с трибун полетели надувные желтые мячи. Это была акция протеста.
 
 
 
Но еще задолго до матча жители Каталонии вышли на улицы Барселоны с флагами и баннерами в поддержку независимости от Испании. Протесты продолжились и после начала матча, присутствовали также и столкновения с полицией.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    GeloN83
      GeloN83, 19.12.2019 11:28
    0
    Футбол поза політикою?... Ну-ну...
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 19.12.2019 11:11
    +3
    Все подобные протесты нужно разгонять моментально. Особенно у нас. еще и Юльку нужно палками .... За то что люди из-за нее на площадях страдают, она им мозхги пудрит.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 10:04
    +2
    umnuy, 19.12.2019 08:32
    Вот тупые.
    Умные объединяются.
    Тупые разъединяются.
    каталонцы не хотят платить в центральный бюджет свои налоги. а хотят тратить их сами. и это не сказка про кормильцев с бамбаса
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.12.2019 09:03
    +12
    Пенсионеры ПаРаши напряглись, но ведь помогать ополченцам Каталонской народной республике надо.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 19.12.2019 08:32
    -6
    Вот тупые.
    Умные объединяются.
    Тупые разъединяются.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 19.12.2019 09:03
    +12
    Пенсионеры ПаРаши напряглись, но ведь помогать ополченцам Каталонской народной республике надо.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
      Ukraine_Kiev_Fan, 19.12.2019 11:11
    +3
    Все подобные протесты нужно разгонять моментально. Особенно у нас. еще и Юльку нужно палками .... За то что люди из-за нее на площадях страдают, она им мозхги пудрит.
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 19.12.2019 10:04
    +2
    umnuy, 19.12.2019 08:32
    Вот тупые.
    Умные объединяются.
    Тупые разъединяются.
    каталонцы не хотят платить в центральный бюджет свои налоги. а хотят тратить их сами. и это не сказка про кормильцев с бамбаса
    Ссылка
    GeloN83
      GeloN83, 19.12.2019 11:28
    0
    Футбол поза політикою?... Ну-ну...
    Ссылка
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