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Беседин претендует на звание лучшего футболиста декабря в УПЛ

Конкуренты: Михайличенко, Мораес, Цыганков, Третьяков, Филиппов, Исмаили, Дава

  • 18.12.2019 22:14
  • 1746 просмотров
  • 36 комментариев
Беседин претендует на звание лучшего футболиста декабря в УПЛ
© УПЛ
Названы претенденты на звание лучшего футболиста и лучшего тренера декабря в УПЛ.
 
В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура» в декабре: 16 тур – Артем Беседин («Динамо), 17 тур – Богдан Михайличенко («Заря»), 18 тур – Мораес («Шахтер»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо), Максим Третьяков («Александрия»), Александр Филиппов («Десна»), Исмаили («Шахтер»), Дава («Мариуполь»).
 
В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура» в декабре: 16 тур – Александр Рябоконь («Десна»), 17 тур – Виктор Скрипник («Заря»), 18 тур – Егише Меликян («Львов»), а также наставник «Мариуполя» Александр Бабич, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении декабрьских туров.
 
Все желающие могут отдать голос за лучшего игрока и тренера декабря на официальном сайте УПЛ.
 
Напомним, Беседин три раза промазал по пустым воротам в ключевой игре Лиги Европы против швейцарского «Лугано».
 
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Источник — УПЛ

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 01:56
    -1
    Дід Піхто , 19.12.2019 01:48
    Если ты мужик, ты проголосуешь за Беседина, ну или за Богдана Михайличенко, на худой конец. Если не мужик, а пидор, ты будешь голосовать за Ишмаилю.
    Только голубые гомосеки могут голосовать за деревянное изделие Карло Коллоди из семи букв и начинающегося на вторую букву славянского алфавита
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:48
    +1
    Если ты мужик, ты проголосуешь за Беседина, ну или за Богдана Михайличенко, на худой конец. Если не мужик, а пидор, ты будешь голосовать за Ишмаилю.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:43
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 01:37
    Даже если я размажу гавно по твоему ипальнику - ты же не обидишься на меня??
    А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
    Ты можешь размазать дерьмо только по своему @бучему @бальнику, если другие это не сделают за тебя. Я лично, плюну на тебя пойду дальше, руки марать о такой кусок дерьма как ты, не охота.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.12.2019 01:37
    +2
    movkli, 19.12.2019 01:24
    Михайличенко - лучший тренер)
    Лучший физручила. Называться тренером, это слишком большая честь для него. Он этого не заслужил
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 01:37
    -1
    Дід Піхто , 19.12.2019 01:14
    Тебя боятся - себя неуважать, так что можешь идти спать. Завтра будешь воевать, только памперсы надень, что бы всех не обосрать
    Даже если я размажу гавно по твоему ипальнику - ты же не обидишься на меня??
    А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.12.2019 01:35
    +2
    Просто нужно было хоть кого-то из Динамо номинировать, вот и всё. Но если уже на то пошло, то лучше бы Цыганкова или Миколенко номинировали, чем Беседина.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 19.12.2019 01:24
    +1
    Geniyfootball1985, 19.12.2019 01:23
    Беседин-лучший игрок, Суркис-лучший президент,Динама-лучшая команда года!
    Михайличенко - лучший тренер)
    Ссылка
    Geniyfootball1985
      Geniyfootball1985, 19.12.2019 01:23
    0
    Беседин-лучший игрок, Суркис-лучший президент,Динама-лучшая команда года!
    Ссылка
    Maksym Ierygin
      Maksym Ierygin, 19.12.2019 01:16
    +3
    За что???Б...я я в шоке что с наши футболом твориться что бы таких бездарей номенировать🙄
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:14
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 01:06
    Я хотел нормально спать,
    Но придётся воевать.
    Бойся меня, лютый "враг",
    Потому что ты - дурак.
    Тебя боятся - себя неуважать, так что можешь идти спать. Завтра будешь воевать, только памперсы надень, что бы всех не обосрать
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 01:06
    -2
    Дід Піхто , 19.12.2019 00:57
    А накуя тебе это? С кем ты воевать собрался, интернет боец?
    Я хотел нормально спать,
    Но придётся воевать.
    Бойся меня, лютый "враг",
    Потому что ты - дурак.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:01
    -2
    Только что проголосовал за Беседина и поделился ссылкой в соцсетях и в группах болельщиков Динамо
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:57
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 00:47
    Дурилка туалетная . Другой аккаунт в боевой готовности. Если этот забанен по разным причинам, то я перехожу на запасной.
    А накуя тебе это? С кем ты воевать собрался, интернет боец?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 00:47
    -1
    Дід Піхто , 19.12.2019 00:09
    Педрила выползла с другого аккаунта. По старому забанили, видать плохо сосал
    Дурилка туалетная . Другой аккаунт в боевой готовности. Если этот забанен по разным причинам, то я перехожу на запасной.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 19.12.2019 00:28
    0
    Дід Піхто , 19.12.2019 00:14
    Не гоните на Беседина, козлы! Вы и ногтя его не стоите.
    Про ногти и ширинки помним... Теперь муж Ирины Морозюк не так популярен как автор шедевра...
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:14
    -7
    Не гоните на Беседина, козлы! Вы и ногтя его не стоите.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:09
    +1
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:54
    Дед на йух одет
    Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
    Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
    Педрила выползла с другого аккаунта. По старому забанили, видать плохо сосал
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:54
    -5
    Дід Піхто , 18.12.2019 23:49
    Шёл 2050 год, а ты как был долбоебом, так и остался
    Дед на йух одет
    Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
    Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:49
    -1
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:36
    2050 год
    Беседин претендует на звание лучшего футболиста МИРА по версии ФИФА
    Шёл 2050 год, а ты как был долбоебом, так и остался
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:48
    -9
    И справедливо. Глупо отрицать что Беседин в последнее время сильно прибавил, хоть иногда и не получается забивать. Футбол, это не только забитые голы
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 22:24
    +19
    прикольный стеб
    Ссылка
    Andrey Lomasko
      Andrey Lomasko, 18.12.2019 22:33
    +16
    Злая шутка. Лучшим разве, что в январе. Когда игр не будет.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 22:36
    +10
    Наградите Беседина натуральным призом - "Чугунный унитаз"
    Ссылка
    serg
    online
      serg, 18.12.2019 23:25
    +8
    там ошибка в заголовке, правильно номинация звучит так: "Лучшее бревно в УПЛ" !
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 18.12.2019 22:55
    +6
    а че не в мире?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 18.12.2019 23:33
    +5
    Беседин претендует на звание лучшего футболиста декабря в УПЛ- найкращій жарт грудня!!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 18.12.2019 23:00
    +5
    сюрр какой то...ну разве что за удар выше перекладины с 1,5 метров перед воротами...
    Ссылка
    Maksym Ierygin
      Maksym Ierygin, 19.12.2019 01:16
    +3
    За что???Б...я я в шоке что с наши футболом твориться что бы таких бездарей номенировать🙄
    Ссылка
    pavelko01
      pavelko01, 18.12.2019 22:46
    +3
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.12.2019 01:37
    +2
    movkli, 19.12.2019 01:24
    Михайличенко - лучший тренер)
    Лучший физручила. Называться тренером, это слишком большая честь для него. Он этого не заслужил
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 19.12.2019 01:35
    +2
    Просто нужно было хоть кого-то из Динамо номинировать, вот и всё. Но если уже на то пошло, то лучше бы Цыганкова или Миколенко номинировали, чем Беседина.
    Ссылка
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 18.12.2019 23:17
    +2
    он же просит наказать себя, а не приз дать)
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 18.12.2019 22:55
    +2
    Точно ,стёб по киевски.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:48
    +1
    Если ты мужик, ты проголосуешь за Беседина, ну или за Богдана Михайличенко, на худой конец. Если не мужик, а пидор, ты будешь голосовать за Ишмаилю.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:43
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 01:37
    Даже если я размажу гавно по твоему ипальнику - ты же не обидишься на меня??
    А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
    Ты можешь размазать дерьмо только по своему @бучему @бальнику, если другие это не сделают за тебя. Я лично, плюну на тебя пойду дальше, руки марать о такой кусок дерьма как ты, не охота.
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 19.12.2019 01:24
    +1
    Geniyfootball1985, 19.12.2019 01:23
    Беседин-лучший игрок, Суркис-лучший президент,Динама-лучшая команда года!
    Михайличенко - лучший тренер)
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:14
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 01:06
    Я хотел нормально спать,
    Но придётся воевать.
    Бойся меня, лютый "враг",
    Потому что ты - дурак.
    Тебя боятся - себя неуважать, так что можешь идти спать. Завтра будешь воевать, только памперсы надень, что бы всех не обосрать
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:57
    +1
    Forever_young_12, 19.12.2019 00:47
    Дурилка туалетная . Другой аккаунт в боевой готовности. Если этот забанен по разным причинам, то я перехожу на запасной.
    А накуя тебе это? С кем ты воевать собрался, интернет боец?
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:09
    +1
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:54
    Дед на йух одет
    Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
    Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
    Педрила выползла с другого аккаунта. По старому забанили, видать плохо сосал
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:45
    +1
    serg, 18.12.2019 23:25
    там ошибка в заголовке, правильно номинация звучит так: "Лучшее бревно в УПЛ" !
    Лучшее бревно в УПЛ, это Каваленга
    Ссылка
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