Беседин претендует на звание лучшего футболиста декабря в УПЛ

Названы претенденты на звание лучшего футболиста и лучшего тренера декабря в УПЛ.
В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура» в декабре: 16 тур – Артем Беседин («Динамо), 17 тур – Богдан Михайличенко («Заря»), 18 тур – Мораес («Шахтер»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо), Максим Третьяков («Александрия»), Александр Филиппов («Десна»), Исмаили («Шахтер»), Дава («Мариуполь»).
В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура» в декабре: 16 тур – Александр Рябоконь («Десна»), 17 тур – Виктор Скрипник («Заря»), 18 тур – Егише Меликян («Львов»), а также наставник «Мариуполя» Александр Бабич, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении декабрьских туров.
Все желающие могут отдать голос за лучшего игрока и тренера декабря на официальном сайте УПЛ.
Напомним, Беседин три раза промазал по пустым воротам в ключевой игре Лиги Европы против швейцарского «Лугано».
Источник — УПЛ
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А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
Но придётся воевать.
Бойся меня, лютый "враг",
Потому что ты - дурак.
Но придётся воевать.
Бойся меня, лютый "враг",
Потому что ты - дурак.
Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
Беседин претендует на звание лучшего футболиста МИРА по версии ФИФА
А если обидишься то набери его в рот и плюнь на меня
Но придётся воевать.
Бойся меня, лютый "враг",
Потому что ты - дурак.
Тебе рассказать о моём коэффициенте интеллекта iQ??
Хотя не очень охота "Метать бисер перед свиньями"
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