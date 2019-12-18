Беседин претендует на звание лучшего футболиста декабря в УПЛ

Названы претенденты на звание лучшего футболиста и лучшего тренера декабря в УПЛ.

В голосовании за топ-футболиста участвуют победители номинации «Лучший игрок тура» в декабре: 16 тур – Артем Беседин («Динамо), 17 тур – Богдан Михайличенко («Заря»), 18 тур – Мораес («Шахтер»), а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков («Динамо), Максим Третьяков («Александрия»), Александр Филиппов («Десна»), Исмаили («Шахтер»), Дава («Мариуполь»).

В голосовании за топ-наставника участвуют победители номинации «Лучший тренер тура» в декабре: 16 тур – Александр Рябоконь («Десна»), 17 тур – Виктор Скрипник («Заря»), 18 тур – Егише Меликян («Львов»), а также наставник «Мариуполя» Александр Бабич, чья команда демонстрировала стабильность на протяжении декабрьских туров.

Все желающие могут отдать голос за лучшего игрока и тренера декабря на официальном сайте УПЛ.