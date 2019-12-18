Йожеф САБО: «У Динамо осталось только имя, игры нет»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу шансов команды выиграть Кубок Украины-2020:
«Хорошо, если выиграют, потому что с такой игрой... я не верю. Нет игры, я не вижу стиля у «Динамо», который был всю жизнь. Будет тяжело. Все считают, что в Кубке осталось «Динамо», которое должно его выиграть. Но у «Динамо» осталось только имя, игры нет. И это не я так говорю, все так говорят. Повторюсь, средней линии у команды нет. А это «кухня», где все «варится». Они и защищаются, и атакуют.
Как может полузащитник ни разу за 90 минут не ударить по воротам? Какой футбол тогда может быть? Самое главное — у команды нет игры. Почему нет? Потому что мастерства у многих футболистов нет, и не будет, потому что они остановились в развитии. Они могут играть за другие команды, например, Первой лиги, но это не уровень «Динамо».
Соперником «Динамо» по четвертьфиналу Кубка Украины станет «Александрия».
Источник — Динамо Киев от Шурика
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кривоногий Беседин не может попасть в пустые ворота с 5 попыток, или если от Сидорчука мяч отлетает на 5 метров как от бетонной стены, а Гармаш не может пас отдать на 3 метра....тут бессилен даже Всевышний. Есть такое понятие как "Не соответствие уровню команды". Если команда ставит цель побеждать в разных турнирах и занимать высокие места, от таких игроков нужно избавляться.
Ты бы хоть погуглил
Я привык к информационному синтезу. Интеллект должен заниматься процессом объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое. Вот например интересно исследовать 77 книг Ветхого и Нового Завета: без синтеза - это догматически книги религиозного контента
Мне интересно было узнать, а на что забугорные гении гаразды?
Оказывается есть интересные рассуждения. Например Эдварда де Боно на русском языке:
1)Латеральное мышление
2)Научи себя думать
3)Водная логика
4)Шесть шляп мышления
5)Я прав, вы заблуждаетесь
Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
Я читал подобную ей:
А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
Ты бы хоть погуглил
Но перефразирую классика:
скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
до этого был Пол Экман психология лжи
до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
до этого Жадана Ворошыловград
ну это вот что вспомнил из последнего
Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
Я читал подобную ей:
А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
Но перефразирую классика:
скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
до этого был Пол Экман психология лжи
до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
до этого Жадана Ворошыловград
ну это вот что вспомнил из последнего
а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
Но перефразирую классика:
скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
Футболист если не выполнял установку садился глубоко и надолго на банку, на тренировку люди за пол часа-за час до начала уже на поле разогревались.
Но суть изложеного не в том, это новая эра футбола и конспекты не помогут, люди за идею уже не играют, и деньги - не мотивация.
Либо ты выкидываешь деньги на чужие дарования, либо вкладываешь в свои. Когда вкладываешь в своих необходимы профессионалы во всех жилах клуба, с современным видением и опытом. Не может так быть что в ДЮСШ на фишках рассказывают как по алгоритмах вести себя на поле, а в УПЛ играем дыр-дыр и бей-беги, навес-удар. Не может так быть что игрок который забивает голы в 70% проведенных матчах отправляется в аренду или вовсе уходит св.агентом, а человек который именуется футболистом не забивает 70% своих моментов играет в основе великого клуба.
Не может быть так что тренер ставит антирекорд по результатам многолетней истории, а собственник бизнеса это поощряет. Рыба гниет с головы, и пока у руля скупой - это не беда, как показывают мужики, можно без баслословных денег с умным щастье найти, а со слепым глупцом все потерять.
Жалко ведь.. видно плеяду хороших молодых ребят которые могут расти и двигатся вперед, но факт остается фактом. Под серьезные результаты необходима кропотливая робота. Что бы стать КОМАНДОЙ. В которой тренер-мотиватор ставит современный стиль игры, в которой каждый игрок - это боевая еденица на вес золота, где доверие и уважение обоюдное. Где футболист умирает на поле ради болельщика, тренера и команды, а тренер это делает ради команды.
Ничего общего со словом команда на даном этапа у клуба Динамо Киев нет.
кривоногий Беседин не может попасть в пустые ворота с 5 попыток, или если от Сидорчука мяч отлетает на 5 метров как от бетонной стены, а Гармаш не может пас отдать на 3 метра....тут бессилен даже Всевышний. Есть такое понятие как "Не соответствие уровню команды". Если команда ставит цель побеждать в разных турнирах и занимать высокие места, от таких игроков нужно избавляться.
Футболист если не выполнял установку садился глубоко и надолго на банку, на тренировку люди за пол часа-за час до начала уже на поле разогревались.
Но суть изложеного не в том, это новая эра футбола и конспекты не помогут, люди за идею уже не играют, и деньги - не мотивация.
Либо ты выкидываешь деньги на чужие дарования, либо вкладываешь в свои. Когда вкладываешь в своих необходимы профессионалы во всех жилах клуба, с современным видением и опытом. Не может так быть что в ДЮСШ на фишках рассказывают как по алгоритмах вести себя на поле, а в УПЛ играем дыр-дыр и бей-беги, навес-удар. Не может так быть что игрок который забивает голы в 70% проведенных матчах отправляется в аренду или вовсе уходит св.агентом, а человек который именуется футболистом не забивает 70% своих моментов играет в основе великого клуба.
Не может быть так что тренер ставит антирекорд по результатам многолетней истории, а собственник бизнеса это поощряет. Рыба гниет с головы, и пока у руля скупой - это не беда, как показывают мужики, можно без баслословных денег с умным щастье найти, а со слепым глупцом все потерять.
Жалко ведь.. видно плеяду хороших молодых ребят которые могут расти и двигатся вперед, но факт остается фактом. Под серьезные результаты необходима кропотливая робота. Что бы стать КОМАНДОЙ. В которой тренер-мотиватор ставит современный стиль игры, в которой каждый игрок - это боевая еденица на вес золота, где доверие и уважение обоюдное. Где футболист умирает на поле ради болельщика, тренера и команды, а тренер это делает ради команды.
Ничего общего со словом команда на даном этапа у клуба Динамо Киев нет.
А что читаешь ты?? Наверное "Cosmopolitan", "Glamour", "Playgirl"
Не гони дуру на Йожика. Он говорит по делу. А то что такие зашоренные упыри как ты не видите проблем, которые озвучивает Йожик, так это и понятно - ты умишком не вышел Вам же нужно чтобы даже при говнючей игре хвалили твою помойку. Но сними голубые очки и ты увидешь, что футбольный мир прекрасен, а твой клюб - авно
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но на таких как ты , и рассчитаны высеры данного "эксперта" . - минимум конкретики и максимум громких слов !!!
и ОПЯТЬ ЖЕ . - НИ СЛОВА ПРО ПРОФАНА ТРЕНЕРА, а хейт игроков , ведь хозяину Йожтка выгодно, что бы ДК и дальше возглавляли всякие трудовики!
Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
Я читал подобную ей:
А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
Ты бы хоть погуглил
Но перефразирую классика:
скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
до этого был Пол Экман психология лжи
до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
до этого Жадана Ворошыловград
ну это вот что вспомнил из последнего
Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
Я читал подобную ей:
А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
Но перефразирую классика:
скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
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