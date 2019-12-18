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Йожеф САБО: «У Динамо осталось только имя, игры нет»

Экс-тренер «Динамо» - о проблемах клуба

  • 18.12.2019 21:51
  • 2702 просмотра
  • 40 комментариев
Йожеф САБО: «У Динамо осталось только имя, игры нет»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу шансов команды выиграть Кубок Украины-2020:

«Хорошо, если выиграют, потому что с такой игрой... я не верю. Нет игры, я не вижу стиля у «Динамо», который был всю жизнь. Будет тяжело. Все считают, что в Кубке осталось «Динамо», которое должно его выиграть. Но у «Динамо» осталось только имя, игры нет. И это не я так говорю, все так говорят. Повторюсь, средней линии у команды нет. А это «кухня», где все «варится». Они и защищаются, и атакуют.

Как может полузащитник ни разу за 90 минут не ударить по воротам? Какой футбол тогда может быть? Самое главное — у команды нет игры. Почему нет? Потому что мастерства у многих футболистов нет, и не будет, потому что они остановились в развитии. Они могут играть за другие команды, например, Первой лиги, но это не уровень «Динамо».

Соперником «Динамо» по четвертьфиналу Кубка Украины станет «Александрия».

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(8 голосов)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 19.12.2019 01:16
    +5
    MaxUa, 18.12.2019 23:21
    Потому что он говорит, что проблема в футболистах. Тогда как местный тренд - валить все на тренера. Понятно ведь, что возглавь Динамо Клопп, киевляне тем же составом не только выиграют чемпионат, но дойдут до полуфинала ЛЧ.
    С одной стороны согласен, качественный тренер это 70% успехов команды. Но с другой стороны если
    кривоногий Беседин не может попасть в пустые ворота с 5 попыток, или если от Сидорчука мяч отлетает на 5 метров как от бетонной стены, а Гармаш не может пас отдать на 3 метра....тут бессилен даже Всевышний. Есть такое понятие как "Не соответствие уровню команды". Если команда ставит цель побеждать в разных турнирах и занимать высокие места, от таких игроков нужно избавляться.
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:09
    -3
    Сабо, это наглядный пример того, как в один миг, из порядочного человека можно превратиться в проститутку
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:05
    0
    slavarost, 19.12.2019 00:57
    Так Йозя после Копенгагена восхищался игрой Динамо и кричал, что палюбе пройдут дальше. По ходу там на Футболах все мегаэксперды
    Йося - рупор ахметова. Что скажут, то и поёт
    Ссылка
    slavarost
      slavarost, 19.12.2019 00:57
    0
    Так Йозя после Копенгагена восхищался игрой Динамо и кричал, что палюбе пройдут дальше. По ходу там на Футболах все мегаэксперды
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 00:34
    -3
    jekаfunny, 19.12.2019 00:21
    Ну если один из величайших экзистенциалистов Сартр - литературная жвачка , то все с тобой ясно
    Ты бы хоть погуглил
    Ну прочитал сюжет пьесы Жана-Поля . Не, это не моё
    Я привык к информационному синтезу. Интеллект должен заниматься процессом объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое. Вот например интересно исследовать 77 книг Ветхого и Нового Завета: без синтеза - это догматически книги религиозного контента
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 19.12.2019 00:31
    0
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:05
    А это говорит о том, что ты среднестатистический офисный планктон - работник полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой
    Лурк освоил, молодец
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 00:24
    -1
    MaxUa, 19.12.2019 00:15
    ТРИЗ все равно что диамат, т.е. набор паттернов, универсальных в теории, которые на практике не универсальны.
    ТРИЗ - это советское изобретение.
    Мне интересно было узнать, а на что забугорные гении гаразды?
    Оказывается есть интересные рассуждения. Например Эдварда де Боно на русском языке:
    1)Латеральное мышление
    2)Научи себя думать
    3)Водная логика
    4)Шесть шляп мышления
    5)Я прав, вы заблуждаетесь
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 00:21
    0
    Forever_young_12, 19.12.2019 00:16
    Из всего тобой прочитанного более или менее информативной является
    Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
    Я читал подобную ей:
    А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
    Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
    А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
    Ну если один из величайших экзистенциалистов Сартр - литературная жвачка , то все с тобой ясно
    Ты бы хоть погуглил
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:18
    0
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:50
    Интересно узнать какую-же ты литературу читаешь?? Давай поведай.
    Но перефразирую классика:
    скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
    Я могу сказать точно, что ты читаешь. "Переписку Энгельса с Кауцким" Тебе любой это скажет, увидев твои комментарии
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 00:16
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 00:02
    Сартра дочитал буквально вчера За Закрытыми дверями
    до этого был Пол Экман психология лжи
    до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
    До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
    до этого Жадана Ворошыловград
    ну это вот что вспомнил из последнего
    Из всего тобой прочитанного более или менее информативной является
    Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
    Я читал подобную ей:
    А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
    Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
    А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 00:15
    0
    jekаfunny, 18.12.2019 23:44
    то есть ты считаешь , что все кто не знает название узкопрофильной книги, которую ты сам небось загуглил -работники полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой?
    а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
    ТРИЗ все равно что диамат, т.е. набор паттернов, универсальных в теории, которые на практике не универсальны.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 00:02
    -1
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:50
    Интересно узнать какую-же ты литературу читаешь?? Давай поведай.
    Но перефразирую классика:
    скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
    Сартра дочитал буквально вчера За Закрытыми дверями
    до этого был Пол Экман психология лжи
    до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
    До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
    до этого Жадана Ворошыловград
    ну это вот что вспомнил из последнего
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 18.12.2019 23:53
    -4
    От Сабо осталось только имя. Продался рыжим мразям, как проститутка
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:50
    0
    jekаfunny, 18.12.2019 23:44
    то есть ты считаешь , что все кто не знает название узкопрофильной книги, которую ты сам небось загуглил -работники полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой?
    а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
    Интересно узнать какую-же ты литературу читаешь?? Давай поведай.
    Но перефразирую классика:
    скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 23:44
    -1
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:05
    А это говорит о том, что ты среднестатистический офисный планктон - работник полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой
    то есть ты считаешь , что все кто не знает название узкопрофильной книги, которую ты сам небось загуглил -работники полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой?
    а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 18.12.2019 23:24
    +7
    Згоден з Сабо на всі 100%. Правда я сказав би інакше - у Динамо залишилась тільки назва клубу!!!
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 23:21
    +1
    Brian, 18.12.2019 22:41
    А почему все на Сабо накинулись? Что он не правильно сказал? Где опровержение что он врёт касательно того что от Динамо только название осталось. Это все прекрасно понимают, даже отмороженые фанаты Динамо. Сабо в отличии от псевдоболел аргументирует свои слова.
    Потому что он говорит, что проблема в футболистах. Тогда как местный тренд - валить все на тренера. Понятно ведь, что возглавь Динамо Клопп, киевляне тем же составом не только выиграют чемпионат, но дойдут до полуфинала ЛЧ.
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 18.12.2019 23:21
    +5
    Динамо конечно пробило дно и команды нет, потому как играют без мотивации, в свое время это был престиж страны, которой уже нет (и Слава Богу), и конечно же тренер-мотиватор, тренер который своей игрой и достижениями заставлял поверить в то что если он ставит в основу футболиста, тот обязан был оправдать это доверие, да и требовал так как требовали от него.
    Футболист если не выполнял установку садился глубоко и надолго на банку, на тренировку люди за пол часа-за час до начала уже на поле разогревались.
    Но суть изложеного не в том, это новая эра футбола и конспекты не помогут, люди за идею уже не играют, и деньги - не мотивация.
    Либо ты выкидываешь деньги на чужие дарования, либо вкладываешь в свои. Когда вкладываешь в своих необходимы профессионалы во всех жилах клуба, с современным видением и опытом. Не может так быть что в ДЮСШ на фишках рассказывают как по алгоритмах вести себя на поле, а в УПЛ играем дыр-дыр и бей-беги, навес-удар. Не может так быть что игрок который забивает голы в 70% проведенных матчах отправляется в аренду или вовсе уходит св.агентом, а человек который именуется футболистом не забивает 70% своих моментов играет в основе великого клуба.
    Не может быть так что тренер ставит антирекорд по результатам многолетней истории, а собственник бизнеса это поощряет. Рыба гниет с головы, и пока у руля скупой - это не беда, как показывают мужики, можно без баслословных денег с умным щастье найти, а со слепым глупцом все потерять.
    Жалко ведь.. видно плеяду хороших молодых ребят которые могут расти и двигатся вперед, но факт остается фактом. Под серьезные результаты необходима кропотливая робота. Что бы стать КОМАНДОЙ. В которой тренер-мотиватор ставит современный стиль игры, в которой каждый игрок - это боевая еденица на вес золота, где доверие и уважение обоюдное. Где футболист умирает на поле ради болельщика, тренера и команды, а тренер это делает ради команды.
    Ничего общего со словом команда на даном этапа у клуба Динамо Киев нет.
    Ссылка
    Roland
    online
    Roland, 18.12.2019 23:19
    +3
    Згідний повністю з Сабо. Від колись славної команди залишилося тільки ім'я. Я сам з дитинства вболівай за динамо. Але останнім часом зважаючи на непоступливу, розгільдяйську позицію власника, який розвалив динамо, і не хоче його продавати почав вболівати за суперників динамо, і так раджу робити всім вболівальники динамо, не ходити на стадіон, поки СУРКІС И НЕ ВІДЇБУТЬСЯ ВІД ДИНАМО І НЕ ПРОДАДУТЬ ДИНАМО.
    Ссылка
    Roland
    online
    Roland, 18.12.2019 23:18
    +8
    Згідний повністю з Сабо. Від колись славної команди залишилося тільки ім'я. Я сам з дитинства вболівай за динамо. Але останнім часом зважаючи на непоступливу, розгільдяйську позицію власника, який розвалив динамо, і не хоче його продавати почав вболівати за суперників динамо, і так раджу робити всім вболівальники динамо, не ходити на стадіон, поки СУРКІС И НЕ ВІДЇБУТЬСЯ ВІД ДИНАМО І НЕ ПРОДАДУТЬ ДИНАМО.
    Ссылка
    Roland
    online
    Roland, 18.12.2019 23:18
    +8
    Згідний повністю з Сабо. Від колись славної команди залишилося тільки ім'я. Я сам з дитинства вболівай за динамо. Але останнім часом зважаючи на непоступливу, розгільдяйську позицію власника, який розвалив динамо, і не хоче його продавати почав вболівати за суперників динамо, і так раджу робити всім вболівальники динамо, не ходити на стадіон, поки СУРКІС И НЕ ВІДЇБУТЬСЯ ВІД ДИНАМО І НЕ ПРОДАДУТЬ ДИНАМО.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 18.12.2019 22:41
    +8
    А почему все на Сабо накинулись? Что он не правильно сказал? Где опровержение что он врёт касательно того что от Динамо только название осталось. Это все прекрасно понимают, даже отмороженые фанаты Динамо. Сабо в отличии от псевдоболел аргументирует свои слова.
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 18.12.2019 23:24
    +7
    Згоден з Сабо на всі 100%. Правда я сказав би інакше - у Динамо залишилась тільки назва клубу!!!
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 19.12.2019 01:16
    +5
    MaxUa, 18.12.2019 23:21
    Потому что он говорит, что проблема в футболистах. Тогда как местный тренд - валить все на тренера. Понятно ведь, что возглавь Динамо Клопп, киевляне тем же составом не только выиграют чемпионат, но дойдут до полуфинала ЛЧ.
    С одной стороны согласен, качественный тренер это 70% успехов команды. Но с другой стороны если
    кривоногий Беседин не может попасть в пустые ворота с 5 попыток, или если от Сидорчука мяч отлетает на 5 метров как от бетонной стены, а Гармаш не может пас отдать на 3 метра....тут бессилен даже Всевышний. Есть такое понятие как "Не соответствие уровню команды". Если команда ставит цель побеждать в разных турнирах и занимать высокие места, от таких игроков нужно избавляться.
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 18.12.2019 23:21
    +5
    Динамо конечно пробило дно и команды нет, потому как играют без мотивации, в свое время это был престиж страны, которой уже нет (и Слава Богу), и конечно же тренер-мотиватор, тренер который своей игрой и достижениями заставлял поверить в то что если он ставит в основу футболиста, тот обязан был оправдать это доверие, да и требовал так как требовали от него.
    Футболист если не выполнял установку садился глубоко и надолго на банку, на тренировку люди за пол часа-за час до начала уже на поле разогревались.
    Но суть изложеного не в том, это новая эра футбола и конспекты не помогут, люди за идею уже не играют, и деньги - не мотивация.
    Либо ты выкидываешь деньги на чужие дарования, либо вкладываешь в свои. Когда вкладываешь в своих необходимы профессионалы во всех жилах клуба, с современным видением и опытом. Не может так быть что в ДЮСШ на фишках рассказывают как по алгоритмах вести себя на поле, а в УПЛ играем дыр-дыр и бей-беги, навес-удар. Не может так быть что игрок который забивает голы в 70% проведенных матчах отправляется в аренду или вовсе уходит св.агентом, а человек который именуется футболистом не забивает 70% своих моментов играет в основе великого клуба.
    Не может быть так что тренер ставит антирекорд по результатам многолетней истории, а собственник бизнеса это поощряет. Рыба гниет с головы, и пока у руля скупой - это не беда, как показывают мужики, можно без баслословных денег с умным щастье найти, а со слепым глупцом все потерять.
    Жалко ведь.. видно плеяду хороших молодых ребят которые могут расти и двигатся вперед, но факт остается фактом. Под серьезные результаты необходима кропотливая робота. Что бы стать КОМАНДОЙ. В которой тренер-мотиватор ставит современный стиль игры, в которой каждый игрок - это боевая еденица на вес золота, где доверие и уважение обоюдное. Где футболист умирает на поле ради болельщика, тренера и команды, а тренер это делает ради команды.
    Ничего общего со словом команда на даном этапа у клуба Динамо Киев нет.
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 22:23
    +4
    Forever_young_12, 18.12.2019 22:21
    Да есть у меня книги. Например "Основы изобретательства" Г. С. Альтшуллер 1964 г.
    А что читаешь ты?? Наверное "Cosmopolitan", "Glamour", "Playgirl"
    ну то что они есть у твоего соседа по коммуналке не значит что ты их читал
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 18.12.2019 22:11
    +4
    Forever_young_12, 18.12.2019 22:05
    Целофановый лох.
    Не гони дуру на Йожика. Он говорит по делу. А то что такие зашоренные упыри как ты не видите проблем, которые озвучивает Йожик, так это и понятно - ты умишком не вышел Вам же нужно чтобы даже при говнючей игре хвалили твою помойку. Но сними голубые очки и ты увидешь, что футбольный мир прекрасен, а твой клюб - авно
    Пососуля, если бы ты хоть иногда вылазила из люльки дальнобойщиков , и отводила глаза от мужской ширинки на книги - твой кругозор был бы чуточку шире, и ты понимал бы что такое недовольство , а что такое огульная критика и хейт !
    ----
    но на таких как ты , и рассчитаны высеры данного "эксперта" . - минимум конкретики и максимум громких слов !!!
    и ОПЯТЬ ЖЕ . - НИ СЛОВА ПРО ПРОФАНА ТРЕНЕРА, а хейт игроков , ведь хозяину Йожтка выгодно, что бы ДК и дальше возглавляли всякие трудовики!
    Ссылка
    Roland
    online
    Roland, 18.12.2019 23:19
    +3
    Згідний повністю з Сабо. Від колись славної команди залишилося тільки ім'я. Я сам з дитинства вболівай за динамо. Але останнім часом зважаючи на непоступливу, розгільдяйську позицію власника, який розвалив динамо, і не хоче його продавати почав вболівати за суперників динамо, і так раджу робити всім вболівальники динамо, не ходити на стадіон, поки СУРКІС И НЕ ВІДЇБУТЬСЯ ВІД ДИНАМО І НЕ ПРОДАДУТЬ ДИНАМО.
    Ссылка
    MaxUa
    MaxUa, 18.12.2019 23:21
    +1
    Brian, 18.12.2019 22:41
    А почему все на Сабо накинулись? Что он не правильно сказал? Где опровержение что он врёт касательно того что от Динамо только название осталось. Это все прекрасно понимают, даже отмороженые фанаты Динамо. Сабо в отличии от псевдоболел аргументирует свои слова.
    Потому что он говорит, что проблема в футболистах. Тогда как местный тренд - валить все на тренера. Понятно ведь, что возглавь Динамо Клопп, киевляне тем же составом не только выиграют чемпионат, но дойдут до полуфинала ЛЧ.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:05
    +1
    jekаfunny, 18.12.2019 22:57
    не слышал и что с того
    А это говорит о том, что ты среднестатистический офисный планктон - работник полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 18.12.2019 22:09
    +1
    Все и без таких эхспертов все понимают
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 01:05
    0
    slavarost, 19.12.2019 00:57
    Так Йозя после Копенгагена восхищался игрой Динамо и кричал, что палюбе пройдут дальше. По ходу там на Футболах все мегаэксперды
    Йося - рупор ахметова. Что скажут, то и поёт
    Ссылка
    slavarost
      slavarost, 19.12.2019 00:57
    0
    Так Йозя после Копенгагена восхищался игрой Динамо и кричал, что палюбе пройдут дальше. По ходу там на Футболах все мегаэксперды
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 19.12.2019 00:31
    0
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:05
    А это говорит о том, что ты среднестатистический офисный планктон - работник полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой
    Лурк освоил, молодец
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 19.12.2019 00:21
    0
    Forever_young_12, 19.12.2019 00:16
    Из всего тобой прочитанного более или менее информативной является
    Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
    Я читал подобную ей:
    А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
    Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
    А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
    Ну если один из величайших экзистенциалистов Сартр - литературная жвачка , то все с тобой ясно
    Ты бы хоть погуглил
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 19.12.2019 00:18
    0
    Forever_young_12, 18.12.2019 23:50
    Интересно узнать какую-же ты литературу читаешь?? Давай поведай.
    Но перефразирую классика:
    скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
    Я могу сказать точно, что ты читаешь. "Переписку Энгельса с Кауцким" Тебе любой это скажет, увидев твои комментарии
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 19.12.2019 00:16
    0
    jekаfunny, 19.12.2019 00:02
    Сартра дочитал буквально вчера За Закрытыми дверями
    до этого был Пол Экман психология лжи
    до этого Патриция Хемсворт - незнакомцы в поезде
    До этого перечитывая Одиссею только в украинском переводе
    до этого Жадана Ворошыловград
    ну это вот что вспомнил из последнего
    Из всего тобой прочитанного более или менее информативной является
    Пол Экман: "Психология лжи. Обмани меня, если сможешь"
    Я читал подобную ей:
    А. В. Гончаров: " Анатомия обмана. Энциклопедия противостояния".
    Остальные прочитанные тобою - литературная жвачка, не дающая ничего полезного. Так чтения ради чтения. Если постоянно читать подобное - происходит постепенная и медленная деградация интеллекта.
    А вот чтобы развивать интеллект нужно читать информацию над которой нужно аналитически размышлять и творчески рассуждать. Только это требует огромных энергетических затрат, на которые не многие могут себя настроить.
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    MaxUa
    MaxUa, 19.12.2019 00:15
    0
    jekаfunny, 18.12.2019 23:44
    то есть ты считаешь , что все кто не знает название узкопрофильной книги, которую ты сам небось загуглил -работники полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой?
    а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
    ТРИЗ все равно что диамат, т.е. набор паттернов, универсальных в теории, которые на практике не универсальны.
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 18.12.2019 23:50
    0
    jekаfunny, 18.12.2019 23:44
    то есть ты считаешь , что все кто не знает название узкопрофильной книги, которую ты сам небось загуглил -работники полоумственного труда с пониженной творческой составляющей, но завышенной самооценкой?
    а если я тебе назову 5 книг которые ты не знаешь, а из прочитал только за последний год , кто ты тогда ?
    Интересно узнать какую-же ты литературу читаешь?? Давай поведай.
    Но перефразирую классика:
    скажи что ты читаешь и я скажу кто ты!
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 18.12.2019 22:51
    0
    Да и имя так себе)) (где-то улыбнулось Лугано)
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