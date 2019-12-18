Йожеф САБО: «У Динамо осталось только имя, игры нет»

Бывший главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился своим мнением по поводу шансов команды выиграть Кубок Украины-2020:

«Хорошо, если выиграют, потому что с такой игрой... я не верю. Нет игры, я не вижу стиля у «Динамо», который был всю жизнь. Будет тяжело. Все считают, что в Кубке осталось «Динамо», которое должно его выиграть. Но у «Динамо» осталось только имя, игры нет. И это не я так говорю, все так говорят. Повторюсь, средней линии у команды нет. А это «кухня», где все «варится». Они и защищаются, и атакуют.

Как может полузащитник ни разу за 90 минут не ударить по воротам? Какой футбол тогда может быть? Самое главное — у команды нет игры. Почему нет? Потому что мастерства у многих футболистов нет, и не будет, потому что они остановились в развитии. Они могут играть за другие команды, например, Первой лиги, но это не уровень «Динамо».

Соперником «Динамо» по четвертьфиналу Кубка Украины станет «Александрия».