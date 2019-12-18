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Александр СОПКО: «Александрия ушла от пролетарской игры»

Специалист подвел итоги первой части сезона для украинской команды

  • 18.12.2019 13:35
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Александр СОПКО: «Александрия ушла от пролетарской игры»
© ТК Футбол. Александр Сопко

Бывший защитник киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Сопко подвел итоги первой части сезона УПЛ для «Александрии».

«Александрия» — симпатичная команда, и, как я говорил о «Колосе», семейная. То, с каким желанием и отдачей александрийцы провели осенний отрезок, одновременно выступая на трех фронтах, заслуживает уважения.

Поначалу за александрийцев было тревожно, но нужно отдать должное Владимиру Шарану, который, как показала практика, правильно построил работу, выведя свою команду на пик готовности к самому насыщенному и сложному периоду. Я лично не видел, чтобы коллектив в каком-то из матчей был уставшим или немотивированным. Прошедшей осенью александрийцы набралась международного опыта, заслужив хорошую прессу в Европе.

На мой взгляд, «Александрия» понемногу меняет свое лицо. Команда ушла от простой игры, если можно так сказать, «пролетарской», появилось больше мысли, подопечные Шарана стараются контролировать мяч. Футболисты верят тренеру, а тренер — футболистам. Важно, что есть понимание у команды с президентом клуба, который делает то, чего, наверное, больше никто из президентов клубов Премьер-лиги не делают, премируя коллектив даже за некоторые проигранные поединки. Эти доверительные отношения в ближайшем будущем могут принести еще больше пользы этой самобытной команде», — считает Сопко.

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Источник — zbirna.com

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