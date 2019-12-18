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Завацкая сыграет в квалификации Брисбена, Козлова пройдет отбор в Окленде

Украинские теннисистки сыграют в первые дни нового сезона

  • 18.12.2019 12:16
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Завацкая сыграет в квалификации Брисбена, Козлова пройдет отбор в Окленде
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Катерина Козлова заявились в квалификацию первых турниров нового сезона.
 
Завацкая заявилась в квалификацию Премьера в Брисбене, который пройдёт 6-12 января. На четвертом месте в альтернативном списке на попадание в квалификацию находится Марта Костюк. 
 
Козлова в эту же неделю будет бороться за выход в основу на турнире международной серии в Окленде.
 
Напомним, в основной сетке турнира в Брисбене сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

 

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Источник — Большой теннис Украины

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