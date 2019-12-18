Завацкая сыграет в квалификации Брисбена, Козлова пройдет отбор в Окленде

Украинские теннисистки Катарина Завацкая и Катерина Козлова заявились в квалификацию первых турниров нового сезона.

Завацкая заявилась в квалификацию Премьера в Брисбене, который пройдёт 6-12 января. На четвертом месте в альтернативном списке на попадание в квалификацию находится Марта Костюк.

Козлова в эту же неделю будет бороться за выход в основу на турнире международной серии в Окленде.