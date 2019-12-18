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Десять самых дорогих футболистов мира с истекающими контрактами

Sport.ua представляет мини-рейтинг из игроков, которые вскоре могут стать свободными агентами

  • 18.12.2019 11:51
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Десять самых дорогих футболистов мира с истекающими контрактами
© independent.ie. Жозе Моуриньо хочет сохранить Кристиана Эриксена

Современный трансферный футбольный рынок – явление совершенно непредсказуемое и порою абсолютно шокирующее. Тому количеству денег, которые ныне водятся в спорте № 1 позавидовали бы экономики многих стран мира, но футбол транснационален, а потому здесь свои законы и порядки. Одним из них является рынок так называемых свободных агентов – футболистов, которые не связаны контрактными обязательствами ни с одним из клубов. Впрочем, как известно любому мало-мальски увлекающемуся футболом болельщику, еще за полгода до истечения своего трудового договора с нынешним клубом, игрок имеет право абсолютно легально вести переговоры о контракте с клубом будущим.

Подобному комплектованию состава уделяют внимание многие клубы мира, не желающие выбрасывать шальные деньги и стремящиеся получать максимальную выгоду при минимуме затрат. Стало быть, уже сейчас для таких клубов наступает время активной работы, ведь на рынке начинают появляться лакомые варианты среди топ-футболистов, у которых через шесть месяцев истечет контракт. О десяти наиболее дорогих из таковых и поговорим сегодня…

10. Марио ГЕТЦЕ – 22 млн евро

Возраст: 27 лет
Гражданство: Германия
Нынешний клуб: «Боруссия» Дортмунд

«Золотой мальчик» немецкого футбола Марио Гетце в нынешнем сезоне оказался в непростой ситуации – хавбек не так часто, как бы ему хотелось, появляется на поле в составе «Боруссии» Дортмунд, из-за чего всерьез раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб предстоящим летом. По слухам, на Гетце не очень-то и рассчитывает нынешний главный тренер «черно-желтых» Люсьен Фавр, по причине чего сам Марио не видит смысла оставаться в Дортмунде.

Если верить последним якобы инсайдам из стана «Боруссии», Гетце дал понять клубному руководству, что новый контракт подпишет только в случае ухода Фавра с должности тренера команды. При этом, руководство «черно-желтых» очень хочет, чтобы Гетце остался, а сам 27-летний футболист даже готов пойти на уступки по условиям личного контракта и согласиться на снижение зарплаты (по слухам, она составляет около 10 миллионов евро в год).

9. Дрис МЕРТЕНС – 25 млн евро

Возраст: 32 года
Гражданство: Бельгия
Нынешний клуб: «Наполи»

Твиттер Наполи

Многолетний лидер атак «Наполи» Дрис Мертенс следующим летом, вероятно, покинет Неаполь. По последним данным, бельгиец и его агенты ведут активные консультации о переходе в «Интер». Некоторые издания даже сообщили, что Мертенс уже согласовал предварительный контракт с «нерадзурри», который может быть подписан уже в январе, чтобы окончательно зафиксировать намерения сторон. Если сделка состоится, то в «Интере» Мертенс будет получать по 6 миллионов евро в год, а после завершения срока действия договора Дрис получит возможность продолжить карьеру в Китае в составе «Цзянсу Сунин», у которого один собственник с миланским грандом.

За «Наполи», напомним, Мертенс играет с лета 2013 года и с тех пор провел 300 матчей, отличившись 117 голами и 69 ассистами. А вот большим количеством трофеев Дрису в Неаполе похвалиться не получится – за последние шесть лет он выиграл лишь по одному Кубку и Суперкубку Италии…

8. Неманья МАТИЧ – 25 млн евро

Возраст: 31 год
Гражданство: Сербия
Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»

В текущем сезоне Неманья Матич потерял доверие главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, вследствие чего практически не появляется на поле и его перспективы остаться в стане «красных дьяволов» выглядят крайне туманными. Впрочем, не сильно-то хочет продолжать играть в Манчестере и сам сербский полузащитник, который уже активно подыскивает для себя новые варианты.

Похоже, что «Манчестер Юнайтед» Матич покинет или свободным агентом следующим летом, или уже в январе за весьма символическую сумму. Ранее поговаривали о желании серба отправиться в Италию, но после того, как Жозе Моуриньо возглавил «Тоттенхэм», появились слухи о вероятном переходе Неманьи в стан «шпор», ведь с португальцем у Матича получается неплохо находить общий язык.

7. Эрик БАЙИ – 25 млн евро

Возраст: 25 лет
Гражданство: Кот-д’Ивуар
Нынешний клуб: «Манчестер Юнайтед»

В африканского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» вложил немало денег. Его покупка обошлась англичанам в 38 миллионов евро, а еженедельно клуб платит футболисту по 80 тысяч фунтов зарплату, ожидая от Байи соответствующей отдачи. Однако пока добиться этого не удается – с августа Эрик испытывает проблемы с коленом, из-за которых в текущем сезоне на поле еще не появлялся.

В то же время боссы «Манчестер Юнайтед», вероятнее всего, не позволят Байи покинуть клуб свободным агентом. У «красных дьяволов» есть возможность активировать пункт о продлении контракта защитника на один год, благодаря чему Эрик будет связан обязательствами с «Юнайтед» до лета 2021-го. Пока же в прессе периодически всплывают слухи о том, что Байи интересуется то «Ювентус», то «Милан»…

6. Тома МЕНЬЕ – 30 млн евро

Возраст: 28 лет
Гражданство: Бельгия
Нынешний клуб: «Пари Сен-Жермен»

Летом 2016 года ПСЖ отдал «Брюгге» всего 6 миллионов евро за бельгийского правого защитника Тома Менье, и эта инвестиция оказалась удачной. За три сезона бек стал важной персоной в первой команде парижан, но сейчас остро стоит вопрос о том, останется ли он в Париже на последующие сезоны.

Контракт Менье истекает 30 июня и пока переговоры между футболистом и клубом не принесли успеха. Сообщалось, что ПСЖ готов подписать с бельгийцем новое соглашение на 2,5 года, но стороны не достигли прогресса в обсуждении деталей сделки. На фоне этого активизировались итальянские клубы – в частности, главными претендентами на право бесплатно подписать Менье летом следующего года в прессе называются «Ювентус» и «Интер».

5. Райан ФРЭЙЗЕР – 30 млн евро

Возраст: 25 лет
Гражданство: Шотландия
Нынешний клуб: «Борнмут»

Вингер «Борнмута» является одним из главных спортивных и экономических активов «вишен». От его действий зачастую всерьез зависит опасность, которую удается создавать атаке «Борнмута» возле ворот соперников. Однако уже летом 2020-го Фрэйзер может получить возможность покинуть «Виталити Стэдиум» абсолютно бесплатно. Среди претендентов на Райана называется «Ливерпуль», который интересовался возможностью подписания футболиста еще в концовке минувшего сезона.

Впрочем, боссы «Борнмута» рассчитывают договориться с Фрэйзером о новой сделке. По информации авторитетного Sky Sports, «вишни» планируют вскоре согласовать условия и подписать контракт, который удержит шотландца в их рядах еще как минимум на четыре сезона. Вопрос только в том – пожелает ли Райан оставаться в «Борнмуте», если перед ним замаячит перспектива поиграть в каком-то по-настоящему великом клубе?..

4. ВИЛЛИАН – 35 млн евро

Возраст: 31 год
Гражданство: Бразилия
Нынешний клуб: «Челси»

Твиттер Челси

Экс-вингер «Шахтера» проводит вот уже седьмой свой сезон за «Челси» и при всех наставниках умудряется сохранять статус одного из важных футболистов основного состава. Казалось бы, что с приходом Фрэнка Лэмпарда ситуация может измениться, но последние матчи «Челси» показывают, что роль Виллиана в команде остается по-прежнему весьма значительной.

Логично, что к игроку столь серьезного уровня есть интерес от множества других клубов. В частности, в прессе активно судачат о «Барселоне», но высока вероятность и того, что Виллиан останется на «Стэмфорд Бридж». Хотя ситуация вокруг подписания нового контракта с бразильцем ныне выглядит весьма запутанной. Недавно сам игрок заявил в интервью, что «Челси» не выходил на него с предложением о продлении трудового договора, однако боссы клуба удивились таким словам, отметив, в свою очередь, что несколько недель назад предоставили Виллиану и его агенту проект новой сделки на рассмотрение. Не исключено, что бразилец просто играет на желании Лэмпарда сохранить его в рядах команды, благодаря чему может добиться улучшения условий по личному соглашению.

3. Тоби АЛДЕРВЕЙРЕЛД – 40 млн евро

Возраст: 30 лет
Гражданство: Бельгия
Нынешний клуб: «Тоттенхэм»

За «шпор» Алдервейрелд выступает с лета 2015 года, являясь ключевым защитником команды и одним из лучших на своей позиции во всей английской Премьер-лиге. Однако еще в начале нынешнего сезона в СМИ начали тиражироваться слухи о нежелании Тоби продлевать контракт с «Тоттенхэмом», что связывалось якобы с пребыванием на тренерском мостике лондонской команды Маурисио Почеттино. Якобы бельгиец был одним из тех лидеров команды, которые проявляли недовольство методами работы аргентинского наставника и не видел при нем дальнейшей перспективы для себя в стане «шпор».

Однако после отставки Почеттино и прихода на его место Жозе Моуриньо интонация газетных и интернет заголовков изменилась. Теперь пресса сообщает, что Алдервейрелд всерьез раздумывает над возможностью пролонгации сотрудничества со «шпорами», осознавая, что приход Моуриньо – это знак проявления амбиций со стороны клубного руководства, которые могут привести «Тоттенхэм» к столь долгожданным для футболистов и болельщиков команды трофеям.

2. Эдинсон КАВАНИ – 40 млн евро

Возраст: 32 года
Гражданство: Уругвай
Нынешний клуб: «Пари Сен-Жермен»

Практически ни у кого сейчас нет сомнений, что после семи лет в Париже Эдинсон Кавани в июле следующего года покинет клуб. Пока «Эль Матадор» вообще не фокусирует внимание на сроках контракта и предпочитает дождаться окончания сезона, хотя уже сейчас понимает, что места в «Пари Сен-Жермен» для него в будущем не найдется.

Впрочем, даже в свои 32 года у Кавани, очевидно, не будет проблем с предложениями. По сообщениям прессы, активный интерес к подписанию форварда уже проявляют «Атлетико», а также два клуба из заокеанской МЛС – «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Интер Майами». В Америку Эдинсон еще успеет поехать, а потому не стоит исключать, что еще как минимум сезон или два уругваец проведет на Старом континенте, а уже затем переберется за океан.

1. Кристиан ЭРИКСЕН – 100 млн евро

Возраст: 27 лет
Гражданство: Дания
Нынешний клуб: «Тоттенхэм»

Твиттер Тоттенхэма

Летом следующего года исполнится семь лет с тех пор, как Кристиан Эриксен переехал в «Тоттенхэм» из «Аякса». За его переход «шпоры» тогда заплатили клубу из Амстердама 13,5 миллионов евро, а ныне контракт датчанина оценивается в 100 миллионов. Впрочем, вряд ли Эриксен продолжит радовать поклонников «Тоттенхэма» яркой игрой и в следующем сезоне. Ранее «шпоры» отклоняли выгодные предложения по хавбеку от «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Баварии», но сейчас не исключается, что спустя полгода не получат за уход Кристиана абсолютно ничего.

Даже приход Жозе Моуриньо в «Тоттенхэм», как сообщает пресса, не заставил Эриксена переменить свою позицию. Он по-прежнему настаивает на уходе и отвергает любые предложения боссов «шпор» о пролонгации сотрудничества. В этой связи уже появились слухи о том, что «Тоттенхэм» может продать или обменять Эриксена в январское трансферное окно, но если этого не произойдет, то уже через месяц хавбек получит право вести переговоры и подписывать предварительный контракт с любым заинтересованным в его услугах клубом.


Алексей СЛИВЧЕНКО

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Источник — Sport.ua

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