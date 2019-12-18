Олимпик покинул тренер вратарей Савченко

У тренера вратарей донецкого «Олимпика» Владимира Савченко закончился контракт с клубом. Савченко присоединился к донецкой команде в октябре 2018-го года.

Его профессионализм, опыт и отношение к работе принесли клубу много пользы в подготовке голкиперов.

После 18-ти сыгранных туров «Олимпик» занимает 9-е место в УПЛ, имея в активе 18 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-32.