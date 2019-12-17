На 15-тысячниках постепенно отменят систему livescore

В течение двух следующих лет будет сокращено количество турниров с передачей данных в реальном времени. Это коснется турниров ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000.
В то же время, на 25-тысячниках продолжат работать с системой Livescore. Количество таких соревнований будет увеличено.
Напомним, около недели назад украинский псевдотеннисист Артем Бахмет не выиграл ни одного из 48 розыгрышей на 15-тысячнике в Дохе. Позже стало известно, что матч был организован для раскрутки телеграм-канала с прогнозами.
Источник — ITF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.