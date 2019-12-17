На 15-тысячниках постепенно отменят систему livescore

В течение двух следующих лет будет сокращено количество турниров с передачей данных в реальном времени. Это коснется турниров ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000.

В то же время, на 25-тысячниках продолжат работать с системой Livescore. Количество таких соревнований будет увеличено.