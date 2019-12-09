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ВИДЕО. Украинский теннисист не выиграл ни одного очка за матч

Артем Бахмет опозорился на турнире в Дохе

  • 09.12.2019 21:16
  • 3882 просмотра
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Украинский теннисист не выиграл ни одного очка за матч

Сегодня в первом раунде квалификации хардового турнира ITF в Дохе Криттин Коайкул из Таиланда (1369-е место в рейтинге АТР) встречался с украинцем Артемом Бахметом.

Украинец за матч не выиграл ни одного из 48 розыгрышей и уступил со счетом 0:6, 0:6 за 22 минуты.

На официальном сайте ITF отсутствует профиль Бахмета, что заставляет усомниться в его профессиональном статусе. А если взглянуть на уровень его игры на видео, то все становится очевидным:

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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.12.2019 22:51
    0
    О, по такій грі у мене навіть зараз були б шанси))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 09.12.2019 22:34
    0
    интересно а он по мячу попадал......? Небедный арень раз смог попасть в сетку профессионального тунира не умея играть вообще
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 09.12.2019 22:06
    0
    Он перепутал большой теннис с бадминтоном
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 09.12.2019 21:58
    +2
    Шо я только что посмотрел
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.12.2019 21:49
    +1
    Olesya Lopunova, 09.12.2019 21:43
    Может это поддержали человека с ограниченными возможностями..Видно,что и соперник просто перебивал ему мяч
    Судячи з відео дуже схоже на те що так і є.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.12.2019 21:45
    0
    Сергей Руденко, 09.12.2019 21:32
    Да ладно. Квалы на ITF, особенно на 15-тысячники вроде Дохи, где катают почти круглый год турниры с людьми максимум из 5-6 сотни - это игры абсолютных любителей. Недавно натыкался на профили игроков, которые в 40-50 лет играли квалы на подобные турниры. И очень много матчей заканчивалось 0-6, 0-6. Здесь об уровне тенниса говорить даже нет смысла, что у того, что у того.
    Тута мова трохи не про те, не про дві баранкі. Бахмет примудрився не виграти жодного мяча
    Це ж феноменально
    Ссылка
    Olesya Lopunova
      Olesya Lopunova, 09.12.2019 21:43
    +2
    Может это поддержали человека с ограниченными возможностями..Видно,что и соперник просто перебивал ему мяч
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.12.2019 21:41
    0
    может просто сынок чей или из паралимпийцев и по ошибке не туда попал?
    Ссылка
    dp1
      dp1, 09.12.2019 21:40
    0
    Бахмет: «Будуть проблеми в переговорах з ФТУ - пошукаю інші варіанти».
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 09.12.2019 21:32
    +2
    vizuals, 09.12.2019 21:22
    Артем Бахмет: Я - Легенда
    Такого не вдавалося нікому. Він зміг
    Да ладно. Квалы на ITF, особенно на 15-тысячники вроде Дохи, где катают почти круглый год турниры с людьми максимум из 5-6 сотни - это игры абсолютных любителей. Недавно натыкался на профили игроков, которые в 40-50 лет играли квалы на подобные турниры. И очень много матчей заканчивалось 0-6, 0-6. Здесь об уровне тенниса говорить даже нет смысла, что у того, что у того.
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 09.12.2019 21:28
    +3
    А мне судью жалко. Самые бессмысленно проведенные 22 минуты в его жизни.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.12.2019 21:22
    +3
    Артем Бахмет: Я - Легенда
    Такого не вдавалося нікому. Він зміг
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 09.12.2019 21:28
    +3
    А мне судью жалко. Самые бессмысленно проведенные 22 минуты в его жизни.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.12.2019 21:22
    +3
    Артем Бахмет: Я - Легенда
    Такого не вдавалося нікому. Він зміг
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 09.12.2019 21:58
    +2
    Шо я только что посмотрел
    Ссылка
    Olesya Lopunova
      Olesya Lopunova, 09.12.2019 21:43
    +2
    Может это поддержали человека с ограниченными возможностями..Видно,что и соперник просто перебивал ему мяч
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 09.12.2019 21:32
    +2
    vizuals, 09.12.2019 21:22
    Артем Бахмет: Я - Легенда
    Такого не вдавалося нікому. Він зміг
    Да ладно. Квалы на ITF, особенно на 15-тысячники вроде Дохи, где катают почти круглый год турниры с людьми максимум из 5-6 сотни - это игры абсолютных любителей. Недавно натыкался на профили игроков, которые в 40-50 лет играли квалы на подобные турниры. И очень много матчей заканчивалось 0-6, 0-6. Здесь об уровне тенниса говорить даже нет смысла, что у того, что у того.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 09.12.2019 21:49
    +1
    Olesya Lopunova, 09.12.2019 21:43
    Может это поддержали человека с ограниченными возможностями..Видно,что и соперник просто перебивал ему мяч
    Судячи з відео дуже схоже на те що так і є.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.12.2019 22:51
    0
    О, по такій грі у мене навіть зараз були б шанси))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 09.12.2019 22:34
    0
    интересно а он по мячу попадал......? Небедный арень раз смог попасть в сетку профессионального тунира не умея играть вообще
    Ссылка
    svetikrm
      svetikrm, 09.12.2019 22:06
    0
    Он перепутал большой теннис с бадминтоном
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.12.2019 21:45
    0
    Сергей Руденко, 09.12.2019 21:32
    Да ладно. Квалы на ITF, особенно на 15-тысячники вроде Дохи, где катают почти круглый год турниры с людьми максимум из 5-6 сотни - это игры абсолютных любителей. Недавно натыкался на профили игроков, которые в 40-50 лет играли квалы на подобные турниры. И очень много матчей заканчивалось 0-6, 0-6. Здесь об уровне тенниса говорить даже нет смысла, что у того, что у того.
    Тута мова трохи не про те, не про дві баранкі. Бахмет примудрився не виграти жодного мяча
    Це ж феноменально
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 09.12.2019 21:41
    0
    может просто сынок чей или из паралимпийцев и по ошибке не туда попал?
    Ссылка
    dp1
      dp1, 09.12.2019 21:40
    0
    Бахмет: «Будуть проблеми в переговорах з ФТУ - пошукаю інші варіанти».
    Ссылка
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