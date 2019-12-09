ВИДЕО. Украинский теннисист не выиграл ни одного очка за матч

Сегодня в первом раунде квалификации хардового турнира ITF в Дохе Криттин Коайкул из Таиланда (1369-е место в рейтинге АТР) встречался с украинцем Артемом Бахметом.
Украинец за матч не выиграл ни одного из 48 розыгрышей и уступил со счетом 0:6, 0:6 за 22 минуты.
На официальном сайте ITF отсутствует профиль Бахмета, что заставляет усомниться в его профессиональном статусе. А если взглянуть на уровень его игры на видео, то все становится очевидным:
Источник — YouTube
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Це ж феноменально
Такого не вдавалося нікому. Він зміг
Такого не вдавалося нікому. Він зміг
Такого не вдавалося нікому. Він зміг
Такого не вдавалося нікому. Він зміг
Це ж феноменально
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