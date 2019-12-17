Гаэль МОНФИС: «Хотелось бы войти в топ-5 рейтинга»

Французский теннисист Гаэль Монфис, который встречается с Элиной Свитолиной, поделился планами на следующий сезон.

«Отдых, на самом деле, и не входит в мои планы. Если честно, я в предвкушении от начала работы, хотя я в принципе уже начал предсезонную подготовку, чтобы внести некоторые изменения и стать сильнее в следующем году. Мне бы хотелось добиться чего-то, чего раньше мне еще не удавалось. Например, войти в топ-5 рейтинга. Было бы просто здорово, если бы я смог это сделать в следующем сезоне», – сказал Монфис.

Свой личный рекорд в рейтинге 33-летний француз установил в 2016 году, когда поднялся на шестую строчку.