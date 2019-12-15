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СВИТОЛИНА: «На корте Монфис – шоумен, шалтай-болтай. В жизни совсем не так»

Украинская теннисистка – о своем бойфренде

  • 15.12.2019 20:09
  • 1301 просмотр
  • 2 комментария
СВИТОЛИНА: «На корте Монфис – шоумен, шалтай-болтай. В жизни совсем не так»
© Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как реагирует на критику в адрес своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.
 
«Что касается негативных комментариев по поводу Гаэля, то да, меня они больше цепляют. Люди видят его совершенно иначе. Я знаю его, как домашнего Гаэля, они видят его не с той стороны. На корте - он шоумен, но они не видят, какую работу он проделывает вне корта. Кажется, что у него все легко получается, и он такой шалтай-болтай в матче. Это совершенно не так. 
 
Люди не видят, что происходит за кулисами. В обычной жизни он очень открытый человек и очень чувствительный, он доверяет своим близким, своей семье. Он спокойный и еще он очень креативный: наш аккаунт – это его идея», - сказала Свитолина.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 15.12.2019 21:07
    0
    і він такий туди-сюди
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.12.2019 20:26
    0
    Йди вже заміж...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 15.12.2019 21:07
    0
    і він такий туди-сюди
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 15.12.2019 20:26
    0
    Йди вже заміж...
    Ссылка
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