СВИТОЛИНА: «На корте Монфис – шоумен, шалтай-болтай. В жизни совсем не так»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как реагирует на критику в адрес своего бойфренда, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

«Что касается негативных комментариев по поводу Гаэля, то да, меня они больше цепляют. Люди видят его совершенно иначе. Я знаю его, как домашнего Гаэля, они видят его не с той стороны. На корте - он шоумен, но они не видят, какую работу он проделывает вне корта. Кажется, что у него все легко получается, и он такой шалтай-болтай в матче. Это совершенно не так.

Люди не видят, что происходит за кулисами. В обычной жизни он очень открытый человек и очень чувствительный, он доверяет своим близким, своей семье. Он спокойный и еще он очень креативный: наш аккаунт – это его идея», - сказала Свитолина.