Рейтинг WTA. Снигур дебютирует в топ-250

На прошлой неделе юная украинская теннисистка Дарья Снигур блистательно выступила на 100-тысячнике ITF в Дубае.
17-летняя украинка, которая стартовала в квалификации, сумела дойти до финала, обыграв по ходу двух теннисисток из первой сотни: россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA) и Кристину Младенович из Франции (№38 WTA).
Благодаря этому успеху, Снигур поднялась на 91-у позицию и дебютировала в топ-250 мирового рейтинга. Остальные украинки из-топ-300 практически не изменили свои позиции.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
Теннисная элита пока что отдыхает, в топ-10 до конца сезоне изменений не будет.
Топ-10 рейтинга WTA
Источник — Sport.ua
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