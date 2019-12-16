Рейтинг WTA. Снигур дебютирует в топ-250

Дарья Снигур блистательно выступила на 100-тысячнике ITF в Дубае. На прошлой неделе юная украинская теннисистка

17-летняя украинка, которая стартовала в квалификации, сумела дойти до финала, обыграв по ходу двух теннисисток из первой сотни: россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA) и Кристину Младенович из Франции (№38 WTA).

Благодаря этому успеху, Снигур поднялась на 91-у позицию и дебютировала в топ-250 мирового рейтинга. Остальные украинки из-топ-300 практически не изменили свои позиции.

Украинки в топ-300 рейтинга WTA

Теннисная элита пока что отдыхает, в топ-10 до конца сезоне изменений не будет.

Топ-10 рейтинга WTA