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Рейтинг WTA. Снигур дебютирует в топ-250

17-летняя украинка поднялась на 91-у позицию в мировой классификации

  • 16.12.2019 11:05
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Рейтинг WTA. Снигур дебютирует в топ-250
© ITF. Дарья Снигур
На прошлой неделе юная украинская теннисистка Дарья Снигур блистательно выступила на 100-тысячнике ITF в Дубае.
 
17-летняя украинка, которая стартовала в квалификации, сумела дойти до финала, обыграв по ходу двух теннисисток из первой сотни: россиянку Анастасию Потапову (№95 WTA) и Кристину Младенович из Франции (№38 WTA).
 
Благодаря этому успеху, Снигур поднялась на 91-у позицию и дебютировала в топ-250 мирового рейтинга. Остальные украинки из-топ-300 практически не изменили свои позиции.
 
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
 
 
Теннисная элита пока что отдыхает, в топ-10 до конца сезоне изменений не будет.
 
Топ-10 рейтинга WTA
 
 
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Источник — Sport.ua

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