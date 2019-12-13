Дарья Снигур – Ана Богдан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 14 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) сыграет финал 100-тысячника ITF в Дубае.
Соперницей украинки станет румынская теннисистка Ана Богдан (№121 WTA). Начало матча в 08:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Напомним, в полуфинале Снигур сенсационно обыграла лидера посева Кристину Младенович (№38 WTA).
Источник — Sport.ua
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