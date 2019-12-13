Дарья СНИГУР: «Для меня нет ничего невозможного»

Украинская теннисистка Дарья Снигур рассказала о своих последних успехах и поделилась секретами мотивации.

«Такое ощущение, что я начинаю играть все лучше и лучше, когда встречаюсь с соперницами, которые старше меня. Я выиграла свой первый юниорский «Шлем» и занимаю второе место в рейтинге. Для меня нет ничего невозможного. Я хочу быть здоровой и чтобы у меня не было травм. Если они не будут меня преследовать, я смогу добиться многого.

С раннего детства я говорила, что теннис станет моей профессией. Я относилась к этому очень серьёзно с самого начала. Я знаю только теннис и хочу добиться в нём самого лучшего, как Мария Шарапова. Мне бы хотелось с ней однажды встретиться и поговорить.

Я люблю ее теннис, мне нравится, как она играет, мне нравится ее характер. Я бы не задавала ей вопросы о теннисе, мне интересно знать, как она живет. Это меня больше всего интересует. Все могут играть в теннис, но Шарапова делает это по-другому, и однажды, я надеюсь, я смогу добиться большего, чем она.

Моя цель - наслаждаться пребыванием на корте как на тренировках, так и во время самих матчей. Если я буду придерживаться своей игры от матча к матчу, я буду подниматься в рейтинге. Как я сыграю здесь или как буду выступать в Туре, покажет время. Это будет непросто, но я готова к предстоящим матчам», – сказала Снигур.