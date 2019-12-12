Дубай. Дарья Снигур – в полуфинале

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
17-летняя украинка в матче 1/4 финала обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех (№202 WTA).
Дубай. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:4, 6:4
В следующем раунде Дарья сразится против Кристины Младенович (№38 WTA) или Сары Соррибес-Тормо (№85 WTA).
С новой недели украинка уже точно поднимется на 59 мест в мировом рейтинге, выход в финал позволит ей войти в топ-250, победа – в топ-200.
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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Зараз тримаємо кулаки в паралельному матчі за суперницю Младенович, бо француженка слабкі подачі Даші буде навиліт повертати. З іспанкою в Снігур буде побільше шансів на перемогу...
Зараз тримаємо кулаки в паралельному матчі за суперницю Младенович, бо француженка слабкі подачі Даші буде навиліт повертати. З іспанкою в Снігур буде побільше шансів на перемогу...
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