Войти или Зарегистрироваться

Дубай. Дарья Снигур – в полуфинале

Украинка продолжает побеждать на самом крупном турнире декабря

  • 12.12.2019 10:25
  • 1166 просмотров
  • 1 комментарий
Дубай. Дарья Снигур – в полуфинале
© btu.org.ua. Дарья Снигур
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) продолжила победную серию на 100-тысячнике ITF в Дубае.
 
17-летняя украинка в матче 1/4 финала обыграла польскую теннисистку Магдалену Фрех (№202 WTA).
 
Дубай. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Магдалена Фрех  (Польша) – 6:4, 6:4
 
 
В следующем раунде Дарья сразится против Кристины Младенович (№38 WTA) или Сары Соррибес-Тормо (№85 WTA).
 
С новой недели украинка уже точно поднимется на 59 мест в мировом рейтинге, выход в финал позволит ей войти в топ-250, победа – в топ-200.
 
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vital
    online
      vital, 12.12.2019 10:40
    +2
    Дашуля молодець! Гра в обох сетах йшла за однаковим сценарієм: суперниці грали до рахунку 4-4, потім Снігур брала свою подачу і робила брейки на прийомі.
    Зараз тримаємо кулаки в паралельному матчі за суперницю Младенович, бо француженка слабкі подачі Даші буде навиліт повертати. З іспанкою в Снігур буде побільше шансів на перемогу...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 12.12.2019 10:40
    +2
    Дашуля молодець! Гра в обох сетах йшла за однаковим сценарієм: суперниці грали до рахунку 4-4, потім Снігур брала свою подачу і робила брейки на прийомі.
    Зараз тримаємо кулаки в паралельному матчі за суперницю Младенович, бо француженка слабкі подачі Даші буде навиліт повертати. З іспанкою в Снігур буде побільше шансів на перемогу...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности