Дубай. Стала известна соперница Снигур в полуфинале

Экс-десятая ракетка мира Кристина Младенович (№38 WTA) вышла в 1/2 финала 100-тысячника ITF в Дубае, где сыграет против украинки Дарьи Снигур (№328 WTA).
В четвертьфинальном матче француженка обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо (№85 WTA).
Дубай. 1/4 финала
Кристина Младенович (Франция) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:7(3), 6:3, 6:2
Напомним, Снигур в 1/4 финала одолела польскую теннисистку Магдалену Фрех.
Источник — Sport.ua
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