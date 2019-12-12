Дарья Снигур – Магдалена Фрех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 12 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) проведет поединок 1/4 финала 100-тысячника ITF в Дубае.
Соперницей украинки станет польская теннисистка Магдалена Фрех (№202 WTA), знакомая украинским болельщикам по выступлениям на Кубке Федерации. Время начала матча – 09:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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