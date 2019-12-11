БАГДАТИС: «Хочу поблагодарить Свитолину за оказанное мне доверие»

Легендарный кипрский теннисист Маркос Багдатис официально объявил о начале работы с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«Очень рад объявить о следующей главе моей жизни. С нетерпением жду начала работы с великой спортсменкой и супертеннисисткой, с номером 6 в рейтинге WTA Элиной Свитолиной, которая работает вместе с Эндрю Беттлсом.

Я хочу поблагодарить Элину за оказанное мне доверие. Давай сделаем это!», – написал бывший теннисист в инстаграме.