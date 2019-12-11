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БАГДАТИС: «Хочу поблагодарить Свитолину за оказанное мне доверие»

Новый участник команды первой ракетки Украины – о начале работы с Элиной

  • 11.12.2019 15:11
  • 843 просмотра
  • 2 комментария
БАГДАТИС: «Хочу поблагодарить Свитолину за оказанное мне доверие»
© Инстаграм Элины Свитолиной
Легендарный кипрский теннисист Маркос Багдатис официально объявил о начале работы с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
 
«Очень рад объявить о следующей главе моей жизни. С нетерпением жду начала работы с великой спортсменкой и супертеннисисткой, с номером 6 в рейтинге WTA Элиной Свитолиной, которая работает вместе с Эндрю Беттлсом.
 
Я хочу поблагодарить Элину за оказанное мне доверие. Давай сделаем это!», – написал бывший теннисист в инстаграме.
 
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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    ramis.popov.95
    online
    ramis.popov.95, 11.12.2019 15:50
    -1
    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://shorturl.ca/poyas
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.12.2019 15:29
    0
    Не перебор? Выдержит-ли их всех?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.12.2019 15:29
    0
    Не перебор? Выдержит-ли их всех?
    Ссылка
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