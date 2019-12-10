Дубай. Снигур стартовала с победы в основной сетке

Сегодня Дарья Снигур в первом раунде хардового турнира ITF встречалась с Яниной Викмайер из Бельгии.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

1-й раунд

Дарья Снигур (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:1

Во втором раунде Снигур сыграет с восьмой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой, которая ранее обыграла Ангелину Калинину.

Еще одна украинка, Анастасия Шошина, ранее проиграла Барбаре Хаас.