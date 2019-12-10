Дарья Снигур – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 10 декабря, украинская теннисистка Дарья Снигур (№328 WTA) проведет поединок первого круга 100-тысячника ITF в Дубае.
Соперницей украинки станет экс-двенадцатая ракетка мира Янина Викмайер из Бельгии (№151 WTA). Ориентировочное время начала – 14:55 по Киеву.
Напомним, Снигур успешно прошла отбор, обыграв в финале квалификации Катерину Бондаренко.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.