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Дубай. Снигур стартовала с победы

Украинка обыграла Янину Викмайер

  • 10.12.2019 16:27
  • 666 просмотров
  • 1 комментарий
Дубай. Снигур стартовала с победы
© ITF. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур в первом раунде хардового турнира ITF встречалась с Яниной Викмайер из Бельгии.

Украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

1-й раунд

Дарья Снигур (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:4, 6:1

Во втором раунде Снигур сыграет с восьмой сеяной россиянкой Анастасией Потаповой, которая ранее обыграла Ангелину Калинину.

Еще одна украинка, Анастасия Шошина, ранее проиграла Барбаре Хаас.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 10.12.2019 16:45
    -1
    Имхо Потапова выиграет этот турнир
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