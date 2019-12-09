Дубай. Стали известны соперницы украинок в основной сетке

Стали известны соперницы украинок в первом раунде основной сетки крупного турнира ITF с призовым фондом 100 000$+H Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае.

Украину представят Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Анастасия Шошина. Последние две преодолели сито квалификации

Калинина в первом круге встретится с россиянкой Анастасией Потапововой, Снигур сыграет против бывшей 12-й ракетки мира Янины Викмайер из Бельгии. Шошина померится силами с австрийкой Барбарой Хаас.

Калинина вступит в борьбу уже во вторник, 10 декабря.