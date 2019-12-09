ФОТО. Любимое место Элины Свитолиной

Болван,так не говорят професионалы.Это неуважение к своему клубу,болельщикам,да и к самому себе.О...

10:36 — Alex86 1

Алиев и Миля спешат на помощь Берем всех, как на пьянку

10:34 — Alex86 1

Так мы всех берем же, Гусева, Ротаня брали, Яковенко, Гладкого, толку от них всех вместе было О.О...

10:33 — Axmetov1

тот случай,когда алкаш и гуляка может натыкать игрокам ДК и никто его не осудит

10:33 — Robert Monroe

Перед его уходом из ДК он не играл и не забивал уже. Поэтому от него и избавились, собственно го...