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ФОТО. Любимое место Элины Свитолиной

Украинка отдыхает в Дубае

  • 09.12.2019 09:40
  • 992 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Любимое место Элины Свитолиной
© Инстаграм Элины Свитолиной
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит время в Дубае во время межсезонья и не забывает радовать своих подписчиков яркими фотографиями.
 
«Мое любимое место», – написала Свитолина в инстаграме.
 
Отметим, что Элина является двукратной победительницей крупного турнира в Дубае (2017 и 2018 годы), который обычно проходит в феврале.
 
К примеру, в следующем сезоне соревнования под названием «Dubai Tennis Championships» стартуют 17 февраля, спустя неделю после завершения матчей Кубка Федерации.
 
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    mah
      mah, 09.12.2019 10:32
    0
    Так там же пустыня.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 09.12.2019 10:27
    0
    А последнее фото с Гаэлем что зажопили?
    Ссылка
    mah
      mah, 09.12.2019 10:32
    0
    Так там же пустыня.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 09.12.2019 10:27
    0
    А последнее фото с Гаэлем что зажопили?
    Ссылка
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