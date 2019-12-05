ФОТО ДНЯ. Свитолина показала новую экипировку

23:03 — SEMIRAMID

С каких это пор Фейеноорд, Наполи и Рома стали топовыми командами? Наверное Фейеноорд стал топов...

22:53 — Bogdan Yakimenko

Можно, но играл ахуенно только шахтер и метал, все остальные дрова

22:44 — SEMIRAMID

Я бывший спортивный тележурналист и около 5. лет проработал в пресс-центре Министерства по делам ...

22:34 — SEMIRAMID

ВВВ! Что ты опять городишь? Во-первых, я нигде не указывал и не говорил, что цифры 1976 из твое...