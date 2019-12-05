ФОТО ДНЯ. Свитолина показала новую экипировку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продемонстрировала новую экипировку от Nike, которая создана в коллаборации дизайнера Вирджила Абло и итальянского бренда одежды Off-White.
Напомним, 25-летняя украинка стартует в новом сезоне на турнире в Брисбене.
Источник — Instagram
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во прям так и в коллаборации.... а слово "сотрудничество" разве запретили?
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во прям так и в коллаборации.... а слово "сотрудничество" разве запретили?
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