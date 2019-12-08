Цуренко – лидер сезона по проценту попадания первой подачи

Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№72 WTA) стала лидером WTA-тура в 2019 году по проценту попадания первой подачи. Отметим, что в расчет брались только те теннисистки, которые сыграли не менее 20 матчей.

По итогам сезона процент попадания первым мячом у Леси составил 70.1%. В тройке лидеров также оказались Слоан Стивенс (69.0) и Симона Халеп (68.9).

К сожалению, это не помогло Цуренко на высоком уровне провести весь сезон. Всего 58.6% выигранных мячей на первой подаче нивелируют точность попадания. К примеру, у той же Халеп – 63.4% выигранных мячей, а у лидера сезона, Серены Уильямс, – 75.1%.