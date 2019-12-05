Цуренко снялась с турнира в Дубае, вместо нее сыграет Калинина

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от выступления на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000 в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 9 по 15 декабря.

Благодаря отказу соотечественницы в основную сетку попала Ангелина Калинина. В списке участниц квалификации также находится Дарья Снигур.

Цуренко не выходила на корт с августа, когда играла на турнире WTA International в Вашингтоне. Оставшуюся часть сезона Леся пропустила из-за травмы локтя.