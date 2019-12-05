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Цуренко снялась с турнира в Дубае, вместо нее сыграет Калинина

Соревнования с призовым фондом $100,000 пройдут с 9 по 15 декабря

  • 05.12.2019 16:39
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Цуренко снялась с турнира в Дубае, вместо нее сыграет Калинина
© БТУ. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от выступления на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000 в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 9 по 15 декабря.
 
Благодаря отказу соотечественницы в основную сетку попала Ангелина Калинина. В списке участниц квалификации также находится Дарья Снигур.
 
Цуренко не выходила на корт с августа, когда играла на турнире WTA International в Вашингтоне. Оставшуюся часть сезона Леся пропустила из-за травмы локтя.
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Источник — Большой теннис Украины

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