Цуренко снялась с турнира в Дубае, вместо нее сыграет Калинина

Украинская теннисистка Леся Цуренко отказалась от выступления на турнире ITF World Tennis Tour с призовым фондом $100,000 в Дубае (ОАЭ). Соревнования пройдут с 9 по 15 декабря.
Благодаря отказу соотечественницы в основную сетку попала Ангелина Калинина. В списке участниц квалификации также находится Дарья Снигур.
Цуренко не выходила на корт с августа, когда играла на турнире WTA International в Вашингтоне. Оставшуюся часть сезона Леся пропустила из-за травмы локтя.
Источник — Большой теннис Украины
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