ВИДЕО. Удар Стаховского попал в подборку лучших розыгрышей на челленджерах

ATP Challenger Tour опубликовал нарезку лучших розыгрышей сезона.
В подборку попал и удар украинца Сергея Стаховского в финальном матче турнира в Тайбэе.
В том поединке 33-летний украинец в третьем гейме второго сета показал фантастическую игру у сетки, достав в падении обводящий удар австрийца Денниса Новака. К сожалению, на общем результате это не отобразилось, победу праздновал австриец.
Источник — ATP Challenger Tour
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