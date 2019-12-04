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ВИДЕО. Удары Свитолиной и Козловой попали в число лучших свечей года

Украинские теннисистки показали свою силу в данном техническом компоненте

  • 04.12.2019 16:30
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ВИДЕО. Удары Свитолиной и Козловой попали в число лучших свечей года
© WTA. Элина Свитолина
Женская теннисная ассоциация опубликовала нарезку лучших ударов, которые в теннисной терминологии называются «свеча» или «свечка».
 
В нарезку попали матчи с участием двух украинок: Элины Свитолиной и Катерины Козловой. Обе на видео исполнили по одном такому удару, но Свитолина также дважды проиграла таким образом очко в матче против американки Софии Кенин.
 

ВИДЕО. Удар Козловой попал в список лучших дроп-шотов года

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Источник — WTA

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