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СВИТОЛИНА: «Два года назад я была достаточно сильной, но в другом плане»

Украинская теннисистка – об изменениях в своей игре

  • 04.12.2019 15:40
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СВИТОЛИНА: «Два года назад я была достаточно сильной, но в другом плане»
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о том, как она улучшает свои физические кондиции.
 
«Определенно, два года назад я была достаточно сильной, но в другом плане.
 
У меня сейчас немного иной стиль игры. Моя подача стала лучше, я подаю сильнее. Думаю, в середине сезона было некоторое напряжение, пока я боролась с травмой.
 
Теперь я возвращаюсь, играю лучше, двигаюсь лучше. Это огромный шаг для меня, для моей уверенности, моей физической подготовки. Мне потребуется время в сезоне, чтобы выздороветь и укрепить ноги. Это будет приоритетной задачей в межсезонье.
 
Я думаю, что самое важное - это высыпаться, стараться пить как можно больше воды. Иногда стараюсь больше бодрствовать, стараюсь бороться с сонливостью. Например, пойти в спортзал. Это одна из вещей, которая помогает пробудить организм», – сказала Свитолина.
 
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Источник — Tennis World USA

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