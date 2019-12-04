Элина СВИТОЛИНА: «Не всегда смотрю на Монфиса, когда он в боксе»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о поддержке со стороны бойфренда Гаэля Монфиса, который также является топовым теннисистом.

«Я не всегда смотрю на Гаэля, когда он в боксе, но его поддержка всегда важна.

Вместе мы играем только большие турниры. Но мы находимся в первой десятке рейтинга, и, поскольку мы играем только крупные соревнования, мы видим друг друга почти каждую неделю», – сказала Свитолина.

Напомним, Элина закончила год на шестой позиции в мировом рейтинге, Гаэль – на десятой.