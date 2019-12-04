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Элина СВИТОЛИНА: «Не всегда смотрю на Монфиса, когда он в боксе»

Украинская теннисистка – о поддержке со стороны бойфренда

  • 04.12.2019 14:19
  • 970 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Не всегда смотрю на Монфиса, когда он в боксе»
© instagram.com/g.e.m.s.life. Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о поддержке со стороны бойфренда Гаэля Монфиса, который также является топовым теннисистом.
 
«Я не всегда смотрю на Гаэля, когда он в боксе, но его поддержка всегда важна.
 
Вместе мы играем только большие турниры. Но мы находимся в первой десятке рейтинга, и, поскольку мы играем только крупные соревнования, мы видим друг друга почти каждую неделю», – сказала Свитолина.
 
Напомним, Элина закончила год на шестой позиции в мировом рейтинге, Гаэль – на десятой.
 
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Источник — Tennis World USA

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 04.12.2019 14:53
    0
    Скільки боїв провів цей боксер)))
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 04.12.2019 14:53
    0
    Скільки боїв провів цей боксер)))
    Ссылка
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