МОНФИС: «За день до матча рассказываю Элине о своем плане на игру»

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своих отношениях с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.

«У нас разные точки зрения, но хорошо то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе.

У спортсменов высокого уровня жизнь не такая, как у других людей. Когда вы с кем-то, кто не играет в теннис, вы не чувствуете себя комфортно, потому что нам нужна жизнь, в которой мы должны быть более эгоистичными, иметь одинаковые цели.

Когда вы встречаетесь с девушкой, которая не играет в теннис, она, например, хочет выпить чашечку кофе в Нью-Йорке, и это нормально. Но мы с Элиной спокойны и просто смотрим Netflix. За день до матча я бываю немного напряжен, рассказываю ей о своем плане на игру. Очевидно, время от времени мы даем друг другу советы.

Когда мы выходим на разминку, она говорит мне, в каком состоянии я нахожусь», – сказал Молфис.