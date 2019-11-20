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МОНФИС: «За день до матча рассказываю Элине о своем плане на игру»

Бойфренд Свитолиной – об отношениях с первой ракеткой Украины

  • 20.11.2019 14:59
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МОНФИС: «За день до матча рассказываю Элине о своем плане на игру»
© Инстаграм
Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своих отношениях с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
 
«У нас разные точки зрения, но хорошо то, что мы прилагаем усилия, чтобы быть вместе.
 
У спортсменов высокого уровня жизнь не такая, как у других людей. Когда вы с кем-то, кто не играет в теннис, вы не чувствуете себя комфортно, потому что нам нужна жизнь, в которой мы должны быть более эгоистичными, иметь одинаковые цели.
 
Когда вы встречаетесь с девушкой, которая не играет в теннис, она, например, хочет выпить чашечку кофе в Нью-Йорке, и это нормально. Но мы с Элиной спокойны и просто смотрим Netflix. За день до матча я бываю немного напряжен, рассказываю ей о своем плане на игру. Очевидно, время от времени мы даем друг другу советы.
 
Когда мы выходим на разминку, она говорит мне, в каком состоянии я нахожусь», – сказал Молфис.
 
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Источник — Tennis World USA

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