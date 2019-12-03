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ВИДЕО. Как Ястремскую схватила судорога на тренировке

Украинка проходит серьезную подготовку к новому сезону

  • 03.12.2019 19:40
  • 1886 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Ястремскую схватила судорога на тренировке
© WTA. Даяна Ястремская
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает полноценную подготовку к следующему сезону вместе с новым тренером Сашей Баином.
 
В начале подготовительного этапа 19-летняя украинка много времени проводит с тренажерами, занимаясь в том числе и на турнике.
 
Сегодня Ястремская поделилась с подписчиками своего инстаграма двумя короткими роликами, на которых она делает подъем с переворотом. И если в первой попытке все прошло гладко, то во время исполнения второй – ее схватила судорога.
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 03.12.2019 20:05
    +2
    так якщо не цікаво, чого тоді на ці новини заходите?
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 03.12.2019 20:04
    -4
    Самая важная новость из мира украинского тенниса. Ждет аналогичных.
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    comentraktor
      comentraktor, 03.12.2019 19:54
    -4
    Нахрена нам эту судорога, все ждали новость о прыщах Свитолиной.
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    grifon
      grifon, 03.12.2019 20:05
    +2
    так якщо не цікаво, чого тоді на ці новини заходите?
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