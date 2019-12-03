ВИДЕО. Как Ястремскую схватила судорога на тренировке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская продолжает полноценную подготовку к следующему сезону вместе с новым тренером Сашей Баином.
В начале подготовительного этапа 19-летняя украинка много времени проводит с тренажерами, занимаясь в том числе и на турнике.
Сегодня Ястремская поделилась с подписчиками своего инстаграма двумя короткими роликами, на которых она делает подъем с переворотом. И если в первой попытке все прошло гладко, то во время исполнения второй – ее схватила судорога.
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.