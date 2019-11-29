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Свитолина подтвердила участие на турнире в Штутгарте

Украинка в 2020 году сыграет на грунтовых кортах немецкого Премьера

  • 29.11.2019 15:06
  • 611 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина подтвердила участие на турнире в Штутгарте
© WTA. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила свое участие на турнире в Штутгарте.
 
Кроме украинки среди лидеров посева также будут Симона Халеп, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
 
Напомним, Элина всего раз играла на турнире в Штутгарте, который не единожды признавался одним из лучших в своей категории. В 2018 году Свитолина дошла там до 1/4 финала, где проиграла Каролин Гарсии. В 2019 году украинка вынуждена была пропустить турнир из-за травмы.
 
Отметим, что соревнования в Штутгарте пройдет на следующую неделю после Финала Кубка Федерации, с 20 по 26 апреля. 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
      vizuals, 29.11.2019 16:30
    0
    Новина року, і велика радість для усіх нас. А у Москві вона участь підтвердила, чи ще ні?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 29.11.2019 16:30
    0
    Новина року, і велика радість для усіх нас. А у Москві вона участь підтвердила, чи ще ні?
    Ссылка
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