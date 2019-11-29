Свитолина подтвердила участие на турнире в Штутгарте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подтвердила свое участие на турнире в Штутгарте.
Кроме украинки среди лидеров посева также будут Симона Халеп, Петра Квитова и Белинда Бенчич.
Напомним, Элина всего раз играла на турнире в Штутгарте, который не единожды признавался одним из лучших в своей категории. В 2018 году Свитолина дошла там до 1/4 финала, где проиграла Каролин Гарсии. В 2019 году украинка вынуждена была пропустить турнир из-за травмы.
Отметим, что соревнования в Штутгарте пройдет на следующую неделю после Финала Кубка Федерации, с 20 по 26 апреля.
Источник — Twitter
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