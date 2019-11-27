ВИДЕО. Марта Костюк вернулась к тренировкам в Киеве

Украинская теннисистка Марта Костюк после отдыха вернулась к занятиям на корте.
17-летняя украинка опубликовала видео с тренировки в Киеве.
«Назад в мою естественную среду обитания», – написала Марта в инстаграме.
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Источник — Instagram
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