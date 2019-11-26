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Леся ЦУРЕНКО: «Сестра Милевского была талантливой теннисисткой»

Украинская теннисистка рассказала о родной сестре Артема Милевского

  • 26.11.2019 21:27
  • 1314 просмотров
  • 1 комментарий
Леся ЦУРЕНКО: «Сестра Милевского была талантливой теннисисткой»
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, что родная сестра Артема Милевского могла стать успешной теннисисткой:

«Кстати, сестра Артема Милевского играла в теннис. Я очень много времени вместе с ней тренировалась у одного тренера. Ее зовут Ксюша.

Она закончила свои выступления из-за травмы руки, кажется. Но она была очень талантливая и шустрая на корте, все пророчили ей большое будущее, но, к сожалению, травма помешала ей».

Ранее Цуренко заявила, что в год тратит на команду 200 тысяч долларов.

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Источник — YouTube

(3 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 26.11.2019 21:42
    0
    тоже синячила?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.11.2019 21:42
    0
    тоже синячила?
    Ссылка
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