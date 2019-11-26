Леся ЦУРЕНКО: «Сестра Милевского была талантливой теннисисткой»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, что родная сестра Артема Милевского могла стать успешной теннисисткой:

«Кстати, сестра Артема Милевского играла в теннис. Я очень много времени вместе с ней тренировалась у одного тренера. Ее зовут Ксюша.

Она закончила свои выступления из-за травмы руки, кажется. Но она была очень талантливая и шустрая на корте, все пророчили ей большое будущее, но, к сожалению, травма помешала ей».

Ранее Цуренко заявила, что в год тратит на команду 200 тысяч долларов.