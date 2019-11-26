Леся ЦУРЕНКО: «Сестра Милевского была талантливой теннисисткой»

Третья ракетка Украины Леся Цуренко рассказала о том, что родная сестра Артема Милевского могла стать успешной теннисисткой:
«Кстати, сестра Артема Милевского играла в теннис. Я очень много времени вместе с ней тренировалась у одного тренера. Ее зовут Ксюша.
Она закончила свои выступления из-за травмы руки, кажется. Но она была очень талантливая и шустрая на корте, все пророчили ей большое будущее, но, к сожалению, травма помешала ей».
Ранее Цуренко заявила, что в год тратит на команду 200 тысяч долларов.
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.