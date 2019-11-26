WTA назвала претенденток на звание лучшего игрока года

09:40 — Taran

Если Аталанта в параллельном матче не проиграет Загребу или выиграет, то МС для достижения 1 мест...

09:36 — Laeda

Сити активная команда а шахтер пассивная я тебя перефразирую

09:35 — Dirkochelo

Пи пис ками меряться признак бы дло массы...

09:34 — trasher87 trasher87

Когда пеп говорит что в этом матче решается наш выход в плей офф, соответственно будет стартовый ...

09:34 — Laeda

А гавтобус это новая поза шахтера на поле? Стоя на четвереньках гавкать? Не ну вы донецки...

09:34 — solart1964

Ты еще с Семирамидом поспорь на счет статистики СССР)))))))))

09:32 — Dirkochelo

Нас може врятувати тільки Гавтобус !