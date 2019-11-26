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WTA назвала претенденток на звание лучшего игрока года

В шорт-лист вошли пять претенденток

  • 26.11.2019 08:42
  • 554 просмотра
  • 1 комментарий
WTA назвала претенденток на звание лучшего игрока года
© WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила претенденток на звание Лучшего игрока года.
 
В шорт-лист вошли пять теннисисток: Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Наоми Осака и Каролина Плишкова.
 
В голосовании примут участие СМИ, результаты будут объявлены 11 декабря. 
 
 
Напомним, в прошлом году лучшей теннисисткой сезона была названа румынка Симона Халеп.
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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 26.11.2019 09:26
    0
    Это конечно будет Эшли!
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    сергей богданов
      сергей богданов, 26.11.2019 09:26
    0
    Это конечно будет Эшли!
    Ссылка
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