WTA назвала претенденток на звание лучшего игрока года

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила претенденток на звание Лучшего игрока года.
В шорт-лист вошли пять теннисисток: Эшли Барти, Бьянка Андрееску, Симона Халеп, Наоми Осака и Каролина Плишкова.
В голосовании примут участие СМИ, результаты будут объявлены 11 декабря.
Ранее украинка Даяна Ястремская вошла в число претенденток на звание Лучшего новичка года.
Напомним, в прошлом году лучшей теннисисткой сезона была названа румынка Симона Халеп.
Источник — WTA
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