Финал Кубка Дэвиса. Канада – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Згідний з вами! А Зінченко набагато талановитіший за Андрія. Ярмоленко і так вижимає з себе макси...

13:37 — jekаfunny

Выбить себе новый контракт хочет Все бразильцы из копанки, к кому нету реального интереса - дейст...

13:34 — Laeda

Это напоминает уже побег из дома пристарелых - все шалавы и провокаторы бегут из золотой клетки ...

13:32 — Laeda

сырня тоже ехал в Барселону только там об этом никто не знал

13:29 — Kevko

Чем он "привлек внимание"? Голами Львову, Колосу, Ворскле, Мариуполю...

13:28 — Zport.

Забивать не надо будет? Фэфэу продонецкое всё порешает?

13:25 — UKRAINE FAN

Там уже забивать не надо будет, Зато может Борячук и Сикан шанс получат

13:24 — UKRAINE FAN

Пару лет на замену по выходит не самый худший вариант в конце карьеры!