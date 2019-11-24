Финал Кубка Дэвиса. Канада – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 24 ноября, состоится финальная встреча Кубка Дэвиса.
В борьбе за титул сойдутся сборные Канады и Испании. Начало встречи в 17:00 по Киеву.
Отметим, что Канада ранее никогда не играла в финальном матче Кубка Дэвиса. У сборной Испании 5 титулов и четыре участия в финалах.
Источник — Sport.ua
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