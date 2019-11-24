Матч Федерера и Зверева побил мировой рекорд по посещаемости

Швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев провели свой третий выставочный матч. Теннисисты проводят латиноамериканское турне. В этот раз спортсмены встретились в Мехико на крупнейшем в мире стадионе для корриды.

Федерер одержал победу со счетом 3:6, 4:6, 6:2.

Как сообщает ESPN, на этом матче было 42 517 болельщиков, что является рекордом посещаемости в истории тенниса. Прошлый рекорд установили Ким Клийстерс и Серена Уильямс в 2010-м году. Их матч посетили 35 681 зрителей.

Напомним, что Роджер Федерер в этом году вышел в полуфинал Итогового турнира ATP.