Элина СВИТОЛИНА: «Мне важно находиться в топ-10, но это очень тяжело»

Украинская теннисистка Элина Свитолина три года подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга, однако это тяжело дается спортсменке.
«Безусловно, для меня важно находиться в топ-10, но все равно хочется и титулы, и Большие Шлемы. Стабильность придает уверенности в твоих действиях. Но я вам скажу - в топ-10 психологически и физически очень тяжело находиться».
«В течение всего года надо играть очень стабильно и держать хорошие результаты, а это требует огромной работы как на корте, так и за ним», - сказала Свитолина.
Элина завершит год на 6-й позиции рейтинга.
Ранее Свитолина рассказала об изменениях в своем тренерском штабе.
Источник — Большой теннис Украины
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О це мета, як я розумію. А Осакі та усякі там інші клоунеси будуть вигравати шлеми)))
Мабуть, Лопатецька усе виправить
О це мета, як я розумію. А Осакі та усякі там інші клоунеси будуть вигравати шлеми)))
Мабуть, Лопатецька усе виправить
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