Элина СВИТОЛИНА: «Мне важно находиться в топ-10, но это очень тяжело»

Украинская теннисистка Элина Свитолина три года подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга, однако это тяжело дается спортсменке.

«Безусловно, для меня важно находиться в топ-10, но все равно хочется и титулы, и Большие Шлемы. Стабильность придает уверенности в твоих действиях. Но я вам скажу - в топ-10 психологически и физически очень тяжело находиться».

«В течение всего года надо играть очень стабильно и держать хорошие результаты, а это требует огромной работы как на корте, так и за ним», - сказала Свитолина.

Элина завершит год на 6-й позиции рейтинга.

Ранее Свитолина рассказала об изменениях в своем тренерском штабе.