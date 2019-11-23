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Элина СВИТОЛИНА: «Мне важно находиться в топ-10, но это очень тяжело»

Украинская теннисистка рассказала о психологическом давлении

  • 23.11.2019 19:40
  • 984 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Мне важно находиться в топ-10, но это очень тяжело»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина три года подряд завершает сезон в топ-10 мирового рейтинга, однако это тяжело дается спортсменке.

«Безусловно, для меня важно находиться в топ-10, но все равно хочется и титулы, и Большие Шлемы. Стабильность придает уверенности в твоих действиях. Но я вам скажу - в топ-10 психологически и физически очень тяжело находиться».

«В течение всего года надо играть очень стабильно и держать хорошие результаты, а это требует огромной работы как на корте, так и за ним», - сказала Свитолина.

Элина завершит год на 6-й позиции рейтинга.

Ранее Свитолина рассказала об изменениях в своем тренерском штабе.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
    Leonid Frantseskevich
      Leonid Frantseskevich, 23.11.2019 20:50
    -1
    О, Боже... Эля... Ни одного титула за весь год, провальных игр процентов 70... Шо тебе там тяжело? Другим легко?
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.11.2019 20:41
    0
    "Протягом всього року треба грати дуже стабільно і тримати хороші результати"
    О це мета, як я розумію. А Осакі та усякі там інші клоунеси будуть вигравати шлеми)))
    Мабуть, Лопатецька усе виправить
    Ссылка
    vizuals
      vizuals, 23.11.2019 20:41
    0
    "Протягом всього року треба грати дуже стабільно і тримати хороші результати"
    О це мета, як я розумію. А Осакі та усякі там інші клоунеси будуть вигравати шлеми)))
    Мабуть, Лопатецька усе виправить
    Ссылка
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