Кубок Дэвиса. Россия вырвала у Сербии путевку в полуфинал

Сегодня сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встречалась с командой Сербии. Судьба путевки в полуфинал решалась в парном матче.
В нем в трех сетах победу одержал российский дуэт Хачанов/Рублев. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.
1/4 финала
Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) – Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) – 4:6, 6:4, 6:7 (8)
Сербия – Россия – 1:2
В полуфинале сборная России сыграет с Канадой.
Источник — Sport.ua
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