Войти или Зарегистрироваться

Кубок Дэвиса. Россия вырвала у Сербии путевку в полуфинал

Известен второй полуфиналист Кубка Дэвиса-2019

  • 22.11.2019 18:09
  • 851 просмотр
  • 1 комментарий
Кубок Дэвиса. Россия вырвала у Сербии путевку в полуфинал
© Davis Cup

Сегодня сборная России в четвертьфинале Кубка Дэвиса встречалась с командой Сербии. Судьба путевки в полуфинал решалась в парном матче.

В нем в трех сетах победу одержал российский дуэт Хачанов/Рублев. Матч продолжался 2 часа и 16 минут.

1/4 финала

Новак Джокович/Виктор Троицки (Сербия) – Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) – 4:6, 6:4, 6:7 (8)

Сербия – Россия – 1:2

В полуфинале сборная России сыграет с Канадой.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 22.11.2019 18:14
    0
    Ничего себе. Даже Джокович за сербов играл
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.11.2019 18:14
    0
    Ничего себе. Даже Джокович за сербов играл
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности