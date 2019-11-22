Кубок Дэвиса. 1/4 финала. Сербия – Россия. LIVE трансляция

В пятницу, 22 ноября, состоится вторая матчевая встреча в рамках 1/4 Финала Кубка Дэвиса.
В борьбе за первую четверку, которая дает право участия в Финале Кубка Дэвиса-2020, сойдутся победитель группы A и лучшая вторая команда, сборные Сербии и России.
Начало встречи в 11:30 по Киеву. Победитель сразится в полуфинале с Австралией.
Источник — Sport.ua
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