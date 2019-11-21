Роджер ФЕДЕРЕР: «Надаль войдет в историю как величайший игрок всех времен»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что он восхищен своим многолетним соперником Рафаэлем Надалем:

«Он отличный парень, прекрасный игрок. Кто мог подумать, что спустя 11 лет после того, как Рафа впервые стал №1, он вновь закончит год лидером рейтинга. Все говорили, что он будет травмирован, у него не получится, в нужный момент он будет не в форме, а его теннис слишком жесткий, но он сумел провести еще один невероятный сезон, выиграть два «Шлема», теперь у него 19 титулов.

Получил удовольствие, сыграв с ним на Кубке Лэйвера в Праге и Женеве. Я многому у него научился, он великий чемпион и прекрасный теннисист. Рад, что мы можем играть друг с другом, наши сражения на Уимблдоне, Ролан Гаррос и в Австралии были невероятны. Он войдет в историю как, возможно, величайший игрок всех времен».