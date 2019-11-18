Рейтинг ATP. Надаль завершает год лидером, Тим поднялся на 4-е место

Завершился Итоговый турнир ATP, который немного неожиданно для всех выиграл молодой грек Стефанос Циципас. Благодаря этому успеху 21-летний теннисист солидно подтянулся к лидерам, но все равно остался на шестой позиции.
Австриец Доминик Тим, который уступил в финальном матче Циципасу, обошел россиянина Даниила Медведева и занял четвертое место по итогам года.
Первая тройка выглядит так: Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер. К слову, в таком порядке легенды еще ни разу не заканчивала сезон.
Топ-10 рейтинг ATP
Что касается украинцев, то наши лидеры остались при своих. остальные в большей степени прогрессируют.
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP
Источник — Sport.ua
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