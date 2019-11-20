ФОТО. Как Свитолина защищала Монфиса в комментариях к посту

Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно начала защищать своего бойфренда Гаэля Монфиса в коментариях в Twitter.

Гаэль Монфис в матче Входящий в топ-10 французв матче Кубка Дэвиса против Японии (2:1) проиграл 73-й ракетке мира Йосихито Нисиоке в двух сетах (5:7, 2:6).

После поединка португальский журналист опубликовал лаконичный пост: «Катастрофа для Гаэля». А один из болельщиков в комментариях спросил: а чем это Монфис заслужил право играть в составе сборной Франции?

И здесь Элина Свитолина заступилась за своего бойфренда: «Наверное, тем, что он выиграл 12 из 15 матчей в Кубке Дэвиса. Кроме того, он в топ-10!»