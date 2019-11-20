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ФОТО. Как Свитолина защищала Монфиса в комментариях к посту

Француз неожиданно проиграл японцу в матче Кубка Дэвиса

  • 20.11.2019 23:59
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ФОТО. Как Свитолина защищала Монфиса в комментариях к посту
© Instagram
Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно начала защищать своего бойфренда Гаэля Монфиса в коментариях в Twitter.
 
Входящий в топ-10 француз Гаэль Монфис в матче Кубка Дэвиса против Японии (2:1) проиграл 73-й ракетке мира Йосихито Нисиоке в двух сетах (5:7, 2:6).
 
После поединка португальский журналист опубликовал лаконичный пост: «Катастрофа для Гаэля». А один из болельщиков в комментариях спросил: а чем это Монфис заслужил право играть в составе сборной Франции?
 
И здесь Элина Свитолина заступилась за своего бойфренда: «Наверное, тем, что он выиграл 12 из 15 матчей в Кубке Дэвиса. Кроме того, он в топ-10!»
 
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Источник — Twitter

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