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Циципасу покорилось невероятное достижение по итогам сезона

Греческий теннисист как минимум по разу обыграл каждого из игроков первой десятки

  • 19.11.2019 20:18
  • 828 просмотров
  • 1 комментарий
Циципасу покорилось невероятное достижение по итогам сезона
© ATP. Стефанос Циципас
Греческий теннисист Стефанос Циципас недавно стал самым молодым победителем Итогового турнира ATP с 2001 года.
 
Но кроме этого, у 21-летнего грека также есть чем похвастаться. К примеру, Циципас в 2019 году хотя бы раз обыграл каждого теннисиста из первой десятки.
 
Совсем неудивительно, что Стефанос завершит сезон на шестом месте мирового рейтинга с отрывом почти в 2 тысячи очков от ближайшего преследователя.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vetal
      Vetal, 19.11.2019 20:37
    +2
    майбутня 1 ракетка світу!
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 19.11.2019 20:37
    +2
    майбутня 1 ракетка світу!
    Ссылка
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